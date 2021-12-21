Gurbetçi sahilde yabancı şehirde konut bakıyor

Leyla İLHAN

TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi gayrimenkul pazarında yabancılar ve gurbetçilerin iştahını kabarttı. Emlakjet verilerine göre son 1 ayda Bulgarların, Türkiye emlak pazarında yaptığı aramalar yüzde 117 artarken, gurbetçilerin bulunduğu ülkelerdeki aramaların artışı ise yüzde 50’yi geçti. Şu anda Bulgarların sadece gelip gıda almadığını aynı zamanda gayrimenkul de baktığını söyleyen Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Datalarımıza baktığımızda son 1 ayda dönemde yurtdışından Türkiye’de yapılan ev aramaları önceki aya göre yüzde 50’nin üzerinde arttı.

En büyük artış Bulgaristan’dan yapılan aramalarda oldu. Bulgaristan üzerinden yapılan Türkiye aramaları bir önceki aya göre yüzde 114 arttı. Bu dönemde Avusturya’dan yapılan aramalar yüzde 82 artarken, Belçika’dan yapılan aramalar yüzde 63, Almanya’dan yapılan aramalar ise yüzde 50 oranında artış gösterdi” diye konuştu. Bulgarların sadece Edirne’den değil Türkiye’nin her yerinden şehirde gayrimenkul baktığını anlatan İdikat, “Gurbetçiler ise ağırlıkla sahil bölgelerine bakıyor” diye konuştu.

Alım dalgası fiyat köpüğünden sonra

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da, kurdaki artıştan dolayı gurbetçilerin özellikle Akdeniz ve Ege gibi bölgelerde arayışlarını artırdığını söyledi. Özcan, “Çünkü eskiden 100 metrekarelik yer alabilirken, aynı parayla 200 metrekarelik yer alabilir duruma geldiler” dedi.

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal da yabancıların Türkiye’ye olan ilgisine dikkat çekti. Yabancıların harekete geçmek için dövizdeki hareketliliğin durmasını beklediğini aktaran Akbal, “Ancak cesur olanlar gayrimenkul almaya başladı. Fiyat artışlarındaki köpük durunca büyük alım dalgası bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Gayrimenkulde satışlar dolara döndü

Dolar kurundaki artışın gayrimenkulde fiyatları artırmaya devam ettiğini kaydeden Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Artık günlük fiyat veriliyor. 850 bin TL olan bir gün sonra 900 bin TL oluyor. Yeni trend ise satışların dövize dönmesi oldu. Çünkü tapu işlemleri 3 gün ila 4 gün sürüyor. Dolar kurunda günlük yüzde 5’lere varan oranda artış yaşanınca, gayrimenkul sahipleri de satışlarını arka tarafta dolarla yapar hale geldi. Alıcı ise buna razı olmak durumunda kalıyor.”

Konut kredisi yerine ihtiyaç kredisi kullanılıyor

Konut sektöründeki hızlı fiyat yükselişleri, alıcıları süreci daha uzun süren konut kredisi yerine ihtiyaç kredisine yönlendirdi. Tolga İdikat, pek çok alıcının gayrimenkulde ayda yüzde 10 varan artışları değerlendirmek için ihtiyaç kredisi ile konut almaya yöneldiğini kaydetti.