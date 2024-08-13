GYODER Başkanı Çekici: Peşinatı olan ev almak için artık harekete geçmeye başladı

Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Bu rakam 2024'ün aylık olarak en yüksek satışı olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayları açısından bakıldığında 2020'den beri en fazla satış gerçekleşti.

Bugün açıklanan Temmuz 2024 konut satış verileri sektöre umut verdi. Yüzde 16 artış beklentilerin üzerindeydi. Sektör oyuncuları bu artışın bekleyen talebin harekete geçtiğini gösterdiğini kaydederek, “Bu artış, yakın gelecekte faiz indirimi gibi sebeplerle artacak olan ev fiyatları öncesi hamle.” şeklinde değerlendirdi.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici: Peşinatı olan ev almak için artık harekete geçmeye başladı:

“Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Bu artış ile birlikte ilk 7 ay toplamındaki konut satış adedi geçen yılı yakaladı ve 672 bin 162 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardaki düşüş devam etti: %20. İpotekli satışların toplam satıştaki payı yine yüzde 9 seviyesinde seyretti. Banka kredili satış dışındaki satış türleri ile satış ise bir önceki yılın aynı ayına göre %21,7 artarak 115 bin 592 oldu. Temmuzda ilk el satış %28,9 artarak 40 bin 784, ikinci el satış ise %10,8 artış göstererek 86 bin 304 oldu. Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesi ile artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor. Nitekim alternatif yatırım araçlarından da beklentiler sınırlı hale geldi. Kısa vadede faizlerin düşeceği, konut fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağı ihtimali gündemde. Ayrıca konut fiyatları reelde 7 aydır geriliyor. Hem döviz, hem mevduat ve politika faizi, hem de maliyetlerin gerisinde kaldı ilk kez 7 aydır.”

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: Erişilebilir konut üretimini destekleyecek yaklaşımlar sektörü pozitif etkiliyor:

Temmuz 2024’te yüzde 16 artışla 127 bin üstü satışa ulaştık. Bu yılın aylık bazda zirvesi. Banka kredili satışlarda düşüş devam ederken, ilk el satış %28,9, ikinci el satış ise %10,8 artış gösterdi. Bu tablo bize, konuta erişimi kolaylaştıran Fuzul Topraktan gibi alternatif ürünlerin de etkisi ile bekleyen talebin harekete geçmeye başladığını gösteriyor. Peşinatı olanlar, bankaları beklemeden şirketlerle ödeme planı üzerinde anlaşıyor ve karlı bir alım yapmış oluyor. Dolayısıyla bu pozitif etkinin kalan aylarda da yayılımını göreceğiz. Nitekim erişilebilir konut üretimini destekleyecek yenilikçi yaklaşımlar da sektörü pozitif etkileyecektir. Ayrıca tasarruf finansman sektörü de banka kredilerinin kısıtlandığı bu dönemde konut finansmanında önemli bir rol alıyor. Satılık konutların değerinin 2024’ün ilk 6 ayında enflasyondan arındırılmış verilere göre %12 gerilediği bir yerde tasarruf finansmanla peşinat bulan ev almayı sürdürüyor.

EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş: Banka kredisiz konuta erişim kampanyaları sektörü hareketlendirdi:

“Temmuz 2024’te yüzde 16 artışla 127 bin üstü satışa ulaştık. En fazla aylık satış yıl içindeki. Bu artış ile birlikte ilk 7 ay toplamında konut satış adedi geçen yılı yakaladı ve 672 bin 162 olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda yüzde 3,5 gerideydik. Banka kredili satışlarda düşüş devam ederken, ilk el satışta yüzde 30’a yakın, ikinci elde yüzde 11 artış gözlemliyoruz. Bu da bize banka kredisiz konut satışında, kampanyaların, yenilikçi ve yaratıcı bakışların işe yaradığını gösteriyor. Nitekim bizim aldığımız talepler konusunda bir düşüş yok. Biz de dönem dönem ödeme kampanyaları yapıyoruz. Ödemeyi rahatlatacak alternatifler sunuyoruz.”