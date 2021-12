Halka açılan Pasifik’in gözü Beylerbeyi ve Göktürk’te

Handan Sema CEYLAN

Ankara’nın ardından İstanbul’a da markaları Next Level ile giriş yapan Pasifik İnşaat, kurduğu gayrimenkul yatırım ortaklığını (GYO) halka açıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarını kapatıp işletme sermayesine destek sağlamayı hedefl iyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 70’lik bölümünü ise devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacağız. Ana hedefimiz halka arz geliri ile önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün etkisini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda artırmak” dedi. Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapıldı. Borsa İstanbul'da PSGYO kodu ile işlem görecek.

İstanbul’da bir grup basın mensubuyla bir araya gelen Fatih Erdoğan, “Bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir arada sunuyoruz. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföy yapısı ile sektördeki birçok şirketten ayrışıyor” diye konuştu. Tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Sermaye piyasası katılımcılarının ve geniş yatırımcı kitlelerinin, Pasifik GYO halka arzını bir fırsat olarak göreceğini düşünüyoruz.”

Denizci olan dedelerinin memleketleri Rize ile Ankara ve İstanbul’da çok sayıda inşaat yaptığını kendilerinin üçüncü kuşak olduğunu kaydeden Erdoğan, “50 yıllık tecrübeyle 2008 yılında Ankara’da Pasifik İnşaat’ı kurduk. Next Level Ankara, Next Level Loft, Next Level Çayyolu gibi Ankara’nın siluetine katkı sunacak projeler yaptık. Türkiye’nin tek parselde en büyük karma yaşam projesi Merkez Ankara’yı geliştirdik. Dikmen Vadisi’nde Next Level Yıldız’ı yapıyoruz. Artık İstanbul’dayız. Levent’e de markamızla Netx Level İstanbul’u kazandıracağız.

TÜRKİYE'DE YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

İstanbul’da merkezi lokasyonlarda arsa baktıklarını da söyleyen Fatih Erdoğan, “Şu anda Beylerbeyi ve Göktürk’te arazilere bakıyoruz. Biz daha çok şehir merkezindeki arazilere odaklandık” dedi. Yurtdışında proje yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorulara da Erdoğan, şu yanıtı verdi: “Önceliğimiz Türkiye’de yatırım yapmak… Daha önce Umman’da proje yapmak için görüşmelerimiz oldu. Ancak Türkiye’de yapılacak çok iş var, projelerimize burada devam edeceğiz.”

EV ALAMIYORSANIZ GYO HİSSESİ ALIN

Fatih Erdoğan gayrimenkul sektörünün son dönemde sekteye uğradığını, günah keçisi ilan edildiğini belirtti. Bu nedenle de sektörün fren yaptığını, üretimin azalmasının da arzda sıkıntıya neden olduğunu anlatan Erdoğan, “5 yıl daha arz sıkıntısı olur” mesajı verdi. Vatandaşlara “Ev alamıyorsanız Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hissesi alın. Paranız az olsa bile fırsatları kazanca çevirebilirsiniz” diye öneride bulunan Erdoğan, “COVID-19 salgını sonrasında ortaya çıkan arz kısıtları ve enfl asyonist ortam gayrimenkul ve hisse senedi yatırımlarını daha da cazip hale getirdi” dedi.

MERKEZ İNDİRDİ, BANKALAR KONUT KREDİSİNİ İNDİRMEDİ

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine bankaların direndiğini söyleyen Fatih Erdoğan, “Faizlerdeki düşüş konut kredilerine henüz tam anlamıyla yansıtılmadı” şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca, gayrimenkulde değerlenmenin devam edeceğine, önümüzdeki iki yılda da bu trendin süreceğine vurgu yaptı. Öte yandan grup şirketlerinden Pasifik Eurasia, uluslararası lojistik sektöründe faaliyet gösteriyor ayrıca teknoloji ve bilişim alanında da faaliyet gösteriyorlar. Toplam istihdamları 2 bin 500’ü aşıyor.

Orçay öncülük etti, BİST’e ‘çaycı’lar geliyor

Grup şirketlerinden Orçay Ortaköy Çay Sanayi AŞ’yi de geçtiğimiz ekim ayında halka açtıklarını anımsatan Fatih Erdoğan, şunları söyledi: “Ailemizin ilk büyük girişimi Orçay. Dedem babamla birlikte 1986’da kurmuş. Şu anda ağabeyim Orçay AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, aynı zamanda Rize Ticaret Borsası’nın da başkanı. Sektöre öncülük etme bilinciyle hareket ediyor. Çay sektöründe ilk kez bir firmayı halka arz etmiş olduk. Başka çay firmaları da Borsa İstanbul’un kapısını çaldılar. Öncülük ettiğimiz çay sektöründe de yakın zamanda başka firmalar halka arz gerçekleştirecek.”