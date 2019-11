Hasbahçe'de konutların yüzde 51'i bir ayda satıldı

30 Ekim 2019

Leyla İLHAN-İSTANBUL



Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığı ile kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinin üçüncü ve son etabı Hasbahçe’nin satışları başladı.



Başakşehir’de yapılan Hasbahçe Evleri’nin satışa çıkması nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşma yapan ASAFİO Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, 3 yıl önce projenin ilk etabında 3 bin 500 TL’den satışa çıkarken, son etapta ise metrekare fiyatlarının 7 bin 500 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Bu artışta İstanbul Havalimanı gibi mega projelere ve ulaşım akslarına olan yakınlığın etkili olduğunu aktaran Akbal, bu nedenle projenin son etabında sadece ön talep döneminde dairelerin yüzde 51’inin satıldığını kaydetti.



7 bloktan oluşan Hasbahçe evlerinin 40 bin metrekarelik alan üzerinde kurulduğunu ve yüzde 85’inin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarından oluştuğunu aktaran Akbal, “Özel sektörün elinde bu tarz büyüklükte arazi kalmadı. Ancak kamuda buna benzer büyüklükte araziler kaldı” dedi. Projelerinde yerli kadar yabancıdan da çok ilgi aldıklarını aktaran Mahmut Akbal, bunda ortakları olan Zamil Grubu’nun Ortadoğu’da bilinirliğinin iyi olmasının yanı sıra, Başakşehir Belediyesi’nin de projelerinde yer almasının etkili olduğunu söyledi.



Konut satışı 1 milyonun üstüne çıkar



İnşaat sektöründe 9 ayda sadece yüzde 15 küçülme yaşandığını, bu oranın otomotivde yüzde 50’ye yakın, beyaz eşyada ise yüzde 30’a yakın gerçekleştiğini ifade eden Akbal, “Konut sektörü çok dinamik. 650 bin evlilik, kentleşme, kentsel dönüşüm zaten yıllık 1 milyon talep oluşturuyor. Merkez Bankası’nın faiz indirim desteği özel bankalara da yansırsa bu sene konut satışı 1 milyon çok üzerine çıkar” açıklamasını yaptı. ASAFİO Yönetim Kurulu Üyesi ve Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık ise, ülkede faizlerin düşmeye başladığını, enflasyonun tek haneye indiğini hatırlatarak, “Sektörümüz son dönemde canlanmaya başladı. Biz de projemizin 1. Etabının teslimlerine Ağustos ayında başladık ve 3 yıl öncesine göre bölgenin çehresini gözle görülür bir şekilde değiştirdik” diye konuştu.



Deprem toplanma alanları da olacak



Projenin sosyal olanakları arasında: basketbol sahası, golf alanı, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, yüzme havuzu yer alıyor. 3. Etabın 2021’in Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor. İstanbul Başakşehir Satış ve Pazarlama Müdürü Burak Açıkbaş ise bu projede deprem toplanma alanları ile birlikte yangından kaçış tünelleri planladıklarını söyledi. Çocukların güvenliği için site içinde sıfır araç politikası planladıklarını aktaran Açıkbaş, satışlarda ise yüzde 10 peşinatla 48 ay ay sıfır faizli vade imkan sağladıklarını kaydetti.



‘’Yabancılar markalı konuta can suyu oldu’’



Mahmut Akbal, yabancıların konut talebinin markalı konut üreticilerinin can simidi haline geldiğini belirterek, “Bu durum devletin iyi tedbirleri sayesinde oldu. Bu sayede yıllık 50 bin konut ve 7-10 milyar dolar arası bir gelirden bahsedebiliyoruz. Nitekim 2018’de 40 milyon turist 30 milyar dolar harcamıştı. Bu paranın bir kısmı yabancı tur operatörlerine gitti, yani tamamı ülkemizde kalmadı. Ev alan yabancı gezmeye gelen turistten farklı olarak, halkın arasına, sokaklara karışıyor. Markete, berbere giriyor. Bu nedenle cari açığı azaltmak, sektörü daha da kaliteli noktaya taşımak, tüm sektörlere can suyu sağlamak için tanıtım fonu oluşturularak fuarlarda, yurtdışında stratejik noktalarda yabancıya konut satışını daha da parlatmak lazım” dedi.