Hava Kent, yeni projeler için 6 şehire odaklandı

İstanbul Havalimanı’na (İGA) en yakın bölgede, ilk büyük konut projesi, CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi farklı iş modeliyle faaliyet geçirildi. Yeni nesil kooperatif yapısı ile 2016 yılında kurulan CVS Hava Kent Konut Yapı, hali hazırda 520 üyeyle faaliyet yürütüyor. Üyelerin büyük çoğunluğu ağırlıklı pilot ve havaalanı çalışanlarından oluşuyor. CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Projelerimizde bin TL aylık taksitle konut edinme fırsatı yarattık” dedi.



Hava Kent’i farklı illere de taşıyacak



CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Çavuş, kurdukları kooperatif sistemiyle farklı bölgelerde de proje geliştireceklerini söyleyerek, öncelikle 6 şehire odaklanacaklarını kaydetti. CVS Hava Kent’in odaklandığı iller arasında Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Eskişehir ve Bodrum bulunuyor. Çavuş, “Devletimizin kooperatifçilik mevzuatlarına uygun, son derece şeffaf bir sistemimiz var. Yeni sisteme göre e-devlet üzerinden tüm üyelerimiz kooperatife dair her şeyi istediği an açık ve net görebiliyor, takip edebiliyor. Sistemimizi sürdürülebilir bir şekilde farklı şehirlerde farklı bölgelerde devam ettirmek istiyoruz” dedi.



İlk projede yaşam başlıyor



Projelerini hali hazırda 4 noktada yürüten Hava Kent’in ilk etabı Hava Kent Taşoluk, İGA’ya 7 km, Arnavutköy Belediyesi’ne 1 km, yeni yapılacak Kirazlı – Havaalanı Metrosu’na 750 metre uzaklıkta yer alıyor. CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, 4 blok ve 144 daireden oluşan Hava Kent Taşoluk’ta yaşamın kısa sürede başlayacağını söyledi.



Hava Kent Haraççı projesi ise İstanbul Havalimanı’na 7,5 km mesafede yer alıyor. Hava Kent Haraççı’da 150 konutluk bir proje yapılması hedefleniyor. 2022 son çeyrekte teslim edilmesi planlanan Hava Kent Haraççı’nın yaklaşık 36 milyon TL’ye mal olacağı öngörülüyor.



Yeni etabın tanıtımı yapıldı



CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, geçen Ekim ayında yeni projeleri Hava Kent Taşoluk 2’nin duyurusunu yaptıklarını dile getirdi. İstanbul Havalimanı’na 5.5 km, Arnavutköy metrosuna 750 metre uzaklıkta yer alan Hava Kent Taşoluk 2 projesi 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 140 konut ile ticari alanlardan oluşacak. Toplam yatırım bedeli 34 milyon TL olan proje 9 bin metrekare alan üzerinde yer alacak. Projenin %60’ını yeşil alan oluşturuyor. Erkut Çavuş, “Giriş katlar bahçe kullanım alanlı olacak. Projemizin diğer projelerimizden farkı ise kurulacak güneş panelleri ile kendi elektriğini üretecek olması. Burada üretilen enerjiyi ortak alanlarda kullanılarak aidat giderlerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Pandemide arazi geliştirmeyi sürdürdük



CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş: “Pandemi sürecinde de yatırımlarımıza, arazi geliştirme faaliyetlerimize devam ettik ve ‘Hava Kent Taşoluk 2’ projemiz için arazimizi hazırladık. İlk Taşoluk projemize çok yakın mesafede yer alan arazimiz için mimari çalışmalara başladık. Yıl sonuna kadar bu projemize de de başlayacağız” dedi.