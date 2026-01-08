Hayali eve, hayali fiyat oyunu bozuluyor

Konut piyasasında balon ilanları, spekülatif artışları ve tüketici mağduriyetini önleyecek düzenlemenin uygulanması 1 Şubat 2026’ta başlıyor. Böylelikle emlakçılar, satılık konutta ‘yetki doğrulaması’ olmadan ilana çıkamayacak.

Ticaret Bakanlığı’nın, satılık konut için ‘yetki doğrulama’ şartı getirmesiyle, emlakçılar artık 1 Şubat 2026’dan itibaren mülk sahibinden e-Devlet üzerinden yetki almadan ilan girişi yapamayacak. Böylelikle balon ve sahte ilanların emlak platformlarına girişi önlenirken, spekülatif fiyat artışlarının da önüne geçilmiş olacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile 1 Kasım 2023’ten itibaren taşınmaz ilanlarında ‘kimlik doğrulamasına’ yönelik ilk adım atılmıştı. Daha sonra EİDS, kiralık taşınmazlar ve satılık işyeri ilanları için getirilmişti.

Söz konusu uygulamanın yeni adımı olan satılık konut için yetki doğrulama şartı ise önümüzdeki ay başlayacak. Böylelikle 1 Şubat 2026’dan itibaren satılık konut, arsa, işyeri olmak üzere tüm taşınmaz satışında yetki doğrulaması zorunlu olacak. Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, “Sahte ilanlar, sahte resimler ve sahte fiyatlarla artık ilan girilemeyecek. İlan girerken yetki şartı aranacak.

Artık tapusu olmayan ne ilan girişi yapabilecek, ne de yetkilendirme yapabilecek. Çünkü kaparo dolandırıcılığı çok fazla oluyordu. Nakit paraya sıkıştım, evimi satmam gerekiyor gibi ifadelerle, dolandırıcılar kaparo almaya çalışıyordu. Artık yetki belgesi olmadan, taşınmaz numarası girilmeden ilan portallarına ilan giremeyeceksiniz. Bu da fiyatların kontrolünü sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.