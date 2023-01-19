Hazır betonda güven endeksi yükseldi

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, birlik olarak her ay açıkladıkları Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koyduklarını belirtti.

Işık, “İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden kısa bir sonra kullanıldığı için Hazır Beton Endeksi, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir gösterge” dedi. Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu’na göre, tüm endeksler yılı eşik değerin üzerinde tamamlamış görünüyor. Özellikle Faaliyet Endeksi’nde ciddi bir yükseliş göze çarparken Güven Endeksi’nin kritik değerin hemen üzerinde ve pozitif tarafta yer aldığı görülüyor. Beklenti Endeksi’nin 2022 yılında ilk kez eşik değeri aştığını aktaran Yavuz Işık, “Hazır Beton Endeksi her 3 endeksin etkisi ile yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Özellikle Faaliyet Endeksi’ndeki yükseliş diğerlerine kıyasla daha çok öne çıkıyor. Bu pozitif hareketin arkasında, hava şartlarının mevsim normallerinin dışında geçmesinin etkisi olduğu söylenebilir" dedi.