"Haziran’daki 'V' tipi yükseliş Temmuz'da zirve yaptı"

06 Ağustos 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının paylaştığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Temmuz ayında konut satışlarındaki artışın sürdüğünü söyleyen Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Temmuz ayında 141 bin 434 kredili konutun satıldığını bilgisini verdi.

Bunun kendileri için sürpriz olmadığını belirten Elmas, "Çünkü Haziran ayındaki gidişat Temmuz ayını da bu ivmede tamamlayacağımızı gösteriyordu. Yani Haziran’daki “v” şeklindeki yükselişin Temmuz ayında zirve yapacağını öngörüyorduk. Şüphesiz satışlardaki bu artışta; kredi oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama ve de sektör temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların önemli etkisi oldu. Haziran’dan bu yana çok ciddi ve rafine bir kitleyle karşılaştık. Bu hareketlilik satışlara da yansıdı." şeklinde konuştu.

"Kamu bankaları desteğinin sürdürmesi son derece önemli"

Kamu bankalarının sunduğu desteklerin satışlara olan etkilerine de değinen Altan Elmas, şunları kaydetti: "Satışlardaki bu olumlu tablonun devamlılığı için kamu bankalarının 0,64 faiz oranını ve 15 yıl vadeli sunduğu imkanı sürdürmesi son derece önemli. Bankalar bugün ikinci elde konut kredi oranlarını 0,79 dan 0,87’ye yükselttiğini duyurdu. İkinci el ile olan makasın genişlemesi, üretimin desteklenmesi, alıcıyı yeni konuta yöneltme ve birinci elin teşviki açısından önemli bir karar. Ayrıca birinci elde stokların erimesi, sektörün pandemi sürecindeki kayıplarını yerine koyabilmesi ve inşaatların hızlanması adına biz sektör temsilcileri olarak en azından yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmesini umuyoruz."