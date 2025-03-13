Her 100 konuttan biri yabancıya gitti! Ruslar ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün şubat ayı konut satışlarını açıkladı. Ülke çapında şubat ayında 112 bin 818 konut satıldı.

Yabancılara konut satışları şubatta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak 1.457 oldu. Şubatta yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539'la İstanbul, 503'le Antalya ve 89'la Mersin.

Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 256'yla Rusya Federasyonu, 133'le İran ve 99'la Irak vatandaşlarına yapıldı.