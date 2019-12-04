“Her gün 13 bin yeni konuta ihtiyaç var”

04 Aralık 2019

Leyla İLHAN

‘Autodesk İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi’nde konuşan Autodesk Mimarlık, Mühendislik İnşaat (AEC) ve Üretim Bölüm Müdürü Naji Atallah, 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağını bu nedenle var olan şehirlere yeni şehirler ekleneceğini söyledi.

Bunun da daha fazla konut ve daha fazla yol demek olduğunu aktaran Atallah, “İnşaat sektörünün bu talebi karşılaması için 2050 yılına adım adım yaklaşırken, dünya genelinde her gün, yaklaşık 13 bin konut inşa etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra dünyanın çevresini her yıl 30 kez dolanacak uzunlukta yol ve tren raylarına ihtiyaç olacak. Küresel ölçekte toplam atığın yüzde 30’unu ise inşaat sektörü üretiyor” dedi.

Autodesk Türkiye Ülke Lideri Murat Tüzüm ise Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu araştırmalar göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olacağını ve bunun yaklaşık 7 milyarının şehirlerde yaşayacağını söyledi.