“Her gün 13 bin yeni konuta ihtiyaç var”
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımları alanında hizmet veren Autodesk tarafından düzenlenen ‘Autodesk İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi’nde şehirlerin ve inşaat sektörünün geleceği masaya yatırıldı.
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