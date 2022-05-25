Hollanda modeli nedir?

Hollanda'da kiralık konutlar "özel" ve "sosyal konutlar" olarak iki ana gruba ayrılıyor.

Ülke genelindeki kiralık konutların yüzde 75'lik kısmı sosyal konut kapsamına giriyor.

Bu sosyal konutların kira bedelleri bir değerlendirme ile tespit ediliyor.

Konuta uygulanabilecek fiyat "puanlama sistemi" aracılığıyla belirleniyor.

Konutlar, boyutu, yaşı, oda sayısı, mutfağı, banyosu, bahçesi, enerji verimliliği gibi çok sayıda farklı kriterle bir puan alıyor.

Bu unsurlar sonucu ortaya çıkan puan toplamı belirli sınırın altında kalıyorsa ev sosyal konut kapsamına giriyor.

Söz konusu puan sisteminde fiyatı 763 avronun altında çıkan konutlar sosyal kabul ediliyor.

Bu puan sosyal konuta uygulanabilecek maksimum kirayı da belirliyor.

Bu konutların kiralarındaki artışı da hükümet tespit ediyor.

Sosyal konut başvurusu için ev derneklerine kayıt yaptırmak gerekiyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde çeşitli dernekler faaliyet gösteriyor.

Bu imkandan faydalanmak için belediyelerden konut izni alınması gerekiyor.

İzin için belediyeler, bölgede yaşamanızın meşru ve geçerli nedenlerini öğrenmek istiyor.

O bölgede belediyeden izni almak için ailenin aynı yerde yaşaması, işyerinin bulunması veya eğitim alındığının kanıtlanması gerekiyor.

Ailedeki kişi sayısı ve gelir seviyesi gibi unsurlar da ev derneklerinden faydalanmak için ölçülüyor.

Düşük gelirliler veya gerekli koşulları karşılayanlara ilave olarak kira desteği de veriliyor.

Özel sektör

Konut piyasasında özel sektör daha pahalı ve kamu tarafından sübvanse edilmeyen bir seçenek olarak duruyor.

Sistemde yüksek puan alan evler özel sektörün sayılıyor. Ev değerlendirme sisteminde 737 avrodan yüksek bedele ulaşan konutlar bu kapsama giriyor.

Bu evlerin kiralarını ev sahipleri serbest piyasa koşullarında belirliyor.

Bu evlere tavan fiyat uygulanmıyor.

Yeni sistem

Hollanda, yüksek kiralarla ev sahiplerine kira sınırlaması getiren puanlama sisteminin kapsamını genişleterek mücadele etmeye çalışıyor.

Konut ve Planlama Bakanı Hugo de Jonge, ülkedeki konut sıkıntısına yönelik hazırlanan ve kiraları makul seviyelere indirmeyi hedefleyen yeni planı geçen hafta açıkladı.

Plana göre, ülkedeki konut kiraları yeniden düzenlenecek.

Düşük ve orta gelir grubundakiler daha iyi korunacak ve bunların makul seviyelerde kira ödemesi sağlanacak.

Orta gelir grubundakilerin kiraladıkları konutların daha uygun fiyatlı olması için hali hazırda serbest piyasada belirlenen kiralara da müdahale edilecek.

Ülkede konutlara uygulanan puanlama sisteminin kapsamı genişletilecek.

Daha önce 763 avroya kadar olan konutlara uygulanan sistemin sınırı 1250 avroya kadar yükseltilecek.

Böylece, daha fazla sayıda konutun kiraları sistem tarafından tespit edilecek. Bu konutların kiralarını ev sahipleri belirleyemeyecek.