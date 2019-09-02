İki milyar liralık proje iptal

02 Eylül 2019

Kerim ÜLKER



İnşaat sektöründe yaşanan düşüş, gayrimenkul projelerinde de iptal ve tasfiyelere neden oluyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 2 yıl önce ihalesine çıktığı Küçükçekmece’deki dev proje iptal edildi.

Eylül 2017’de gerçekleşen Bizim Mahalle 2. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşım işi ihalesine Dağ Mühendislik, 2 milyar TL teklif vermişti.

Aradan geçen 2 yılın ardından hala başlanılmayan projeyi Emlak Konut, tasfiye kararı aldı.



Toplamı 1 milyon metrekare



İstanbul Banliyö hattına, Halkalı Metrosu ve Marmaray'a yakın konumda yer alan Bizim Mahalle 2. Etap'ın arsa alanı 118 bin 98 metrekare büyüklüğe sahipti. Ticaret+konut alanı, özel anaokulu alanı, ortaokul alanı ve park alanı inşa edilmesi planlanan proje, 1 milyon metrekarelik alana kurulu Bizim Mahalle’nin bir parçasıydı.