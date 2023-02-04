İkinci el konut paketinde yelpazenin geniş tutulması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci el konutlara ilişkin, "İkinci el konutlarla ilgili destek için bir çalışma yapılacak, proje planlama aşaması devam diyor. Somutlaşınca paylaşacağız. Önceliği ilk evini alacak vatandaşlarımıza, yeni konut arzına veriyoruz. Yeni konut arzını artırarak üretim ve istihdamı artırmak istiyoruz." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde gayrimenkul sektörü tarafından olumlu karşılanırken, yapılacak çalışmada yelpazenin geniş tutulması bekleniyor.



"İkinci el ile ilgili talep çok yoğun"

Sektör temsilcileri ikinci el konutlar için yapılacak kampanyada finansman erişiminin kolaylaştırılmasını bekliyor.

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Sektör Temsilcisi Gökhan Taş, şunları kaydetti; "Şu anda orta ve ortanın altı gelir grubunun ciddi anlamda bir gayrimenkul alma ihtiyacı var. İkinci el ile ilgili talep çok yoğun bir şekilde. Bu açıklanacak proje herkesi kapsayacak. Belirli şartlarla olmayacaksa o zaman gerçekten pazarda insanların ihtiyaçları karşılanır diye düşünüyorum. Yüzde 20 peşinat verilecekse, belki peşinatta üç dört yıl vadeli, ayrı bir kredi. Diğer uzun vadeli de ayrı bir kredi modeliyle böyle bir şey uygulanabilir."

İkinci el konutlara yönelik çalışmanın detaylarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.