İkinci el konut satışına düzenleme geliyor

31 Ekim 2017

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "İkinci el konut satışına getirilecek düzenleme sayesinde dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, haksız kazanç, tüketicilerin aldatılması ve 100 milyonlarca liralık vergi kaybı engellenecek. Bu konutların kaçak emlakçılar üzerinden terör ve fuhuş gibi illegal işlerde kullanılması önlenecek." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin her önüne gelenin emlak dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçileceğini, böylece suistimallerin önleneceğini belirterek, ikinci el konut ticareti yapacak kişilerde aranacak şartlar ve niteliklerin belirleneceğini, bu işi yapanlara sertifika verileceğini duyurması, sektörde memnuniyetle karşılandı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamayı uzun zamandır beklediklerini ifade ederek, düzenlemenin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Tüfenkci'den bu konuda destek istediklerini kaydeden Aşa, "Göreve geldiği ilk dönemlerde gittik, kendisinden destek istedik, olayı anlattık. Bir kanun taslağı hazırlayıp sunduk." diye konuştu.

Tüfenkci'nin söz konusu kanun taslağını incelediğini ve kendilerine, "bu taslak üzerinden bir düzenlemeye gidilebileceğini" söylediğini belirten Aşa, çıkacak yönetmeliğin detaylarını henüz bilmediklerini aktardı.

"Kaçak emlakçılar dolandırıcılığa, haksız kazanca neden oluyor"

Nizameddin Aşa, il genelinde emlakçılık yapan kişi sayısının 100 bini aştığını, artık bunu sayamadıklarını, bunlardan sadece 10 bininin kayıt altında olduğunu bildirdi. Kayıt dışı emlakçılık yapanların hem tüketiciyi hem de devleti mağdur ettiğini vurgulayan Aşa, şöyle devam etti:

"Kaçak emlakçılar, tüketici mağduriyetinden dolandırıcılığa, haksız kazançtan devletin vergi ve harç kaybına kadar akla gelebilecek her çeşit suistimale neden oluyor. Bunlar kayıt dışı olduğu için güvenlik veya mali denetim yok. Emlakçılık kisvesi adı altında bu kişiler her türlü dolandırıcılığı yapabiliyor. Özellikle ikinci ellerde tapusuz evler satılıyor, olmayan evler kiralanıyor, gerçeği olmayan bir kiralık ilanı internette verilip tüketicilerden kapora alınıyor. Özellikle dikkatsiz tüketicileri çok rahat dolandırıp, sonra kullandığı hattı kapatıp kaybolan o kadar çok kişi var ki... Bunları hep emlakçılık kisvesi adı altında yapıyorlar."

"Sertifikalı emlakçılardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilecek"

Tüketicilerin, düzenleme sonrası sertifika verilecek emlakçılardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini ifade eden Aşa, "Ayrıca, yurt genelinde tek tip komisyon oranı belirlenecek. Tüketiciden Ankara'da başka, İstanbul'da başka, Adana'da başka oranlarda ücret alınmayacak." dedi.

Gayrimenkul sektöründe her yıl Türkiye'nin toplam bütçesi kadar miktarın el değiştirdiğini belirten Aşa, şunları kaydetti:

"Ekonominin dinamosu olan böyle bir sektörün mutlaka disiplin altına alınması gerekiyordu. Kayıt dışı çalışan emlakçılar, fuhuş ve terör konusunda illegal işler içine girebiliyor, bu kimselerle iş birliği yapabiliyor. İkinci el konut satışına getirilecek düzenleme sayesinde dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, haksız kazanç, tüketicilerin aldatılması ve 100 milyonlarca liralık vergi kaybı engellenecek. Bu konutların kaçak emlakçılar üzerinden terör ve fuhuş gibi illegal işlerde kullanılması önlenecek."

"Tüketici açısından çok olumlu"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de düzenlemeyi çok olumlu bulduklarını ifade ederek, TÜDER'e gelen şikayetlerin yoğunlaştığı alanlardan birisinin emlak satışı olduğunu söyledi.

Küçük, "Özellikle satışa konu olan konutun birden fazla emlakçı tarafından satışa çıkarılması, emlakçılar arasında bir komisyon havuzu oluşturulması, tüketicilerin verdiği avansların, kaporaların geri alınmasında büyük sorunlar yaşanması, herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın satış yapılması, alınan kapora ve komisyon karşılığı belge düzenlenmemesi, evin özellikleriyle ilgili yanlış ve eksik bilgi verilmesi gibi konular tüketici mağduriyetlerine yol açıyordu." diye konuştu.

Söz konusu konular ile ilgili tüketicilerin mağduriyetler yaşadığını dile getiren Küçük, kaporayı geri vermeyen veya aldıktan sonra dükkanı kapatıp kaybolan emlakçılar olduğunu anlattı. Küçük, "Bu anlamda bir sertifikanın getirilecek olması, özellikle satış ve kiralamaların belgeye sahip insanlarca yapılacak olması çok olumlu." dedi.

"Emlakçılığın itibarı yükselir"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel ise emlakçılara sertifika verilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, meslek mensuplarının belli bir eğitimden geçtikten sonra bu belgeleri almasının önemine işaret etti.

Söz konusu belge veya sertifikayı almak için emlakçıların mutlaka kendilerini geliştirmek zorunda kalacağını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Geç kalmış bir konu... Türkiye'de gayrimenkul sektörü çok büyüdü ama gayrimenkulün ana omurgası olan sektörler hala eski bilgilerle hareket ediyor. Müteahhitler, inşaatçılar, yatırımcılar, avukatlar ve emlakçılar kendilerini geliştirmek zorunda. Bu sertifikanın içeriği dolu dolu olur ve gerçek bir eğitim süreci içerirse emlakçılığın da itibarı yükselir. Ayrıca, bu meslekten yararlanan kişilerin zarar görmesi engellenir."

Kaynak: AA