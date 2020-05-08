İlave yapı kayıt belgesi bedeli yüzde 2 artırılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayımladığı tebliği ile yapı kayıt belgesi ile ilgili yeni düzenlemeye gitti.
ANKARA (DÜNYA)
Resmi Gazete yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara eklenen geçici maddeyle yapı kayıt belgelerinde 1 Ocak'tan itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeline ilişkin düzenlemeye gidildi.
Buna göre, Yapı Kayıt Belgelerinde 1 Ocak'tan itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31 Aralık 2019 tarihine kadar her ay için yüzde 2 oranında artırılacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanacak.