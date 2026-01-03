İlk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30’una kadar devlet desteği

İrlanda hükümeti, 750 milyon Euro'luk First Home Scheme (İlk Konut Programı) kapsamında uygulanan konut fiyat tavanlarını artırdı. Son gözden geçirme sonrası 17 il ve yerel yönetim bölgesinde tavanlar 25 bin Euro yükseltildi. Böylece daha fazla ilk kez ev alacak kişinin programdan yararlanmasının önü açıldı.

Cork City’de 500 bin Euro

Yapılan düzenlemeyle birlikte fiyat tavanları; Carlow, Cavan, Donegal, Leitrim, Longford, Monaghan, Roscommon ve Tipperary’de 375 Euro avro, Kerry, Laois, Waterford City & County, Westmeath ve Wexford’da 400 bin Euro, Galway County’de 450 bin Euro, Galway City ve Meath’te 475 bin Euro, Cork City’de ise 500 bin Euro olarak belirlendi.

Kimler yararlanabiliyor?

Program kapsamında, seçtiği konutun fiyatı bulunduğu bölge için belirlenen tavanın üzerinde olan başvuru sahipleri destekten yararlanamıyor. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte daha pahalı konutlar da kapsama alınarak erişim alanı genişletildi.

Devlet ortaklığı modeli

First Home Scheme, devlet ile AIB, Bank of Ireland ve PTSB ortaklığında yürütülüyor. Program, finansman açığı yaşayan ilk kez ev alacaklara, konut bedelinin yüzde 30’una kadar devlet desteği sağlıyor. Bu destek karşılığında devlet, konutta eşdeğer bir hisse payı alıyor.

İrlanda Konut Bakanı James Browne, konut sahipliğinin hükümetin temel hedeflerinden biri olduğunu belirterek, “First Home Scheme kapsamındaki tavanları yükselterek, daha fazla ilk kez ev alacak ve uygun başvuru sahibinin kendi evine kavuşmasına destek oluyoruz” dedi.