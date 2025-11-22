İmar planı değişikliğinde değer artışının yüzde 90’ı kamuya aktarılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişikliklerinden kaynaklanan taşınmaz değer artışının kamuya aktarılmasına ilişkin “Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği”ni yayımladı.

Yeni düzenleme, taşınmaz maliklerinin talebiyle yapılan uygulama imar planı değişikliklerinden doğan değer artışlarının hesaplanması, kesinleşmesi ve kamuya gelir olarak aktarılmasını amaçlıyor. Buna göre, plan değişikliği sonucu oluşan değer artışının yüzde 90’ı kamuya “değer artış payı” olarak ödenecek.

Yüzde 20’yi aşan yoğunluk artışları da dahil edildi

Değer artışına konu olabilecek değişiklikler; ada bazında en az 1000 metrekarelik alanlarda nüfus, yoğunluk, kat adedi veya fonksiyon artışı ile parsel bazında konut dışı fonksiyon değişiklikleri olarak tanımlandı. Riskli yapılarda yüzde 20’yi aşan yoğunluk artışları da kapsama dahil edildi.

Taşınmazın plan öncesi ve sonrası piyasa değeri, en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşunun raporlarıyla belirlenecek. Kıymet takdir komisyonu nihai artışı tespit edecek. Değerleme raporu ücretleri malik tarafından karşılanacak; ödenmemesi halinde plan değişikliği iptal edilecek.

Riskli alanlar, kamu yatırımları, vakıf taşınmazları ve emsale etkisi olmayan yükseklik düzenlemeleri değer artış payından muaf tutulacak. Değer artışı yoksa işlem sonlandırılacak.