İMO Gaziantep Şube Başkanı Güçyetmez: Milyonlarca konut dönüşmeyi bekliyor

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, depremin yıl dönümünde önemli uyarılarda bulundu. Güçyetmez, “Maalesef depremlere hazır değiliz. Depreme dirençli kentler için zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Mevcut yapı stoku belirli aralıklarla muayene edilmeli edilmeli, her binanın tıpkı asansörler gibi bir deprem sertifikası olmalı” dedi.

11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde, on binlerce yurttaşımızın yitirildiğini, yaklaşık 40 bin binanın yıkıldığını ve 200 binden fazla binanın da ağır hasar aldığını belirten İMO Şube Başkanı Güçyetmez, “Depremlerin yıl dönümünü yalnızca bir anma günü olarak görmüyor, ihmallerin, yanlış tercihlerin ve görmezden gelinen gerçeklerin ağır sonuçlarını bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz” diye konuştu.

“Rant odaklı imar tadilatları devam ediyor

Basın toplantısında, depremle ilgili teknik sunum yapan Güçyetmez, halen belediyelerin rant odaklı imar tadilatlarına devam etmesine de tepki gösterdi. Güçyetmez, “Maalesef kayıplardan ders almadan tarım arazilerini imara açmaya, rant odaklı imar tadilatlarına devam ediyoruz. İMO olarak bu konuda sürekli yargı yoluyla yanlış imar tadilatlarının önüne geçmeye çalışıyoruz” dedi.

Depreme hazırlık için yol haritası hazır

İMO Gaziantep Şubesi olarak kenti depreme dirençli hale getirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Güçyetmez, depreme dirençli kentler için tüm kurum ve kuruluşların çabasına ve desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Güçyetmez, “Üzülerek görüyoruz ki, aradan geçen üç yıla rağmen depreme hazır değiliz. Bu konuda iyi niyetli bazı çalışmalar olmakla birlikte çok yetersizdir, depremlerin felakete dönüşmesine engel değildir” dedi.

Son 25 yılda 6 imar affı çıkarıldı

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ifade eden Güçyetmez, şöyle devam etti:

“Türkiye’de her yıl ortalama 25 bin deprem oluyor. İstatistiklere göre, ortalama her altı yılda bir büyüklüğü 7 veya üzeri, her yıl iki adet 6 veya üzeri olan deprem meydana geliyor. 6 Şubat Depremlerinin artçı yoğunluğu nedeniyle 2023 yılında 74232 deprem meydana geldiği bilinmektedir. Maalesef ülkemizde orta büyüklükte sayılabilecek depremlerde bile büyük yıkımların meydana gelmektedir. Ülkemizin depremselliği bilinen bir gerçektir. Asıl şaşırtıcı olan, deprem olaylarına aşina olmamıza karşın depreme yönelik hazırlıklarımızın bu kadar geri kalmasıdır. Bilinmez olansa her an deprem beklenen aktif fay hatlarıyla örülü bir ülkenin yapı stokunun durumudur. Bugün gelinen noktada Türkiye’deki yapı stokunun önemli bir bölümünün hâlâ yüksek deprem riski altında olduğu bir sır değildir. Mevcut binaların birçoğunun hasar görebilirliği yüksek olan 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binalardan oluşması bir yana, son 25 yılda çıkarılan 6 imar affı yasasıyla mevzuata aykırı eklenti veya değişiklikler, gerekli tedbirler alınmadan kâğıt üstünde yasal hale getirilerek, mühendislik hizmeti almamış kaçak yapıların yasallaşması sağlanmıştır.”

Bugün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde sorunların hâlâ devam etmekte olduğunu aktaran Güçyetmez, “Yaşamını geçici barınma alanlarında sürdürmeye devam eden yurttaşların barınma, sağlık, eğitim ve altyapı sorunları tam olarak çözülebilmiş değildir. Yeniden inşa süreci, yalnızca binaların yapılmasıyla sınırlı tutulmakta; kentlerin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunun yeniden kurulması göz ardı edilmektedir. Oysa deprem sonrası iyileşme, uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreçtir. Üstelik depremin hemen ardından 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konutun depremzedelere teslim edileceği vaat edilmişken, 3. yılın sonunda nihayet 455 bin bağımsız bölüm teslim edilmiş ve bununla birlikte hedefe ulaşıldığı ilan edilmiştir. Depremin üçüncü yılında, kaybettiklerimizin acısı yüreklerimizde tazeliğini korurken, gelecekte deprem zararlarının etkisini en aza indirmek için daha kapsamlı ve etkin adımlar atılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz: afetler kader değildir, bilimi, mühendisliği ve kamusal sorumluluğu esas almayan politikalarda ısrarın acı sonuçlarıdır” şeklinde konuştu.

6 Şubat Depremleri coğrafyamızın tanık olduğu ilk büyük deprem olmadığı gibi son da olmayacağını ifade eden Güçyetmez, “Öncelikle sağlam, kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade ile kamunun ihtiyaç ve menfaatlarını gözeten, meselelere bütüncül ve bilimsel bakabilen bir anlayışa ihtiyaç vardır. Afetlere hazırlık çalışmaları kaynak ve zaman gerektiren uzun soluklu çalışmalardır. Gerek merkezi gerekse yerel yöneticilerin esnetip gevşetemeyeceği yasal düzenlemeler yapılmalı, kaynakların doğru ve yerinde kullanımı için önlemler alınmalı, aksine davranışların hukuki ve cezai yaptırımları olmalıdır. Rant odaklı imar düzeni ile yapılaşmada kuralsızlığın ve cezasızlığın hâkim olması kaçak yapılaşmanın önünü açmakta bunun sonucunda da imar afları zorunlu hale gelmektedir. Ülkedeki riskli yapı stoku belirlenmeli, yapı envanteri çıkarılarak belirli bir risk sırası ile tüm binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi zorunlu hale getirilmelidir. Kentsel dönüşümde kamu yararı gözetilmeli, rant odaklı kentsel dönüşüm anlayışı terk edilmelidir. Dönüşüm sosyal, ekonomik ve mekânsal gelişmenin bir bütünü olarak ele alınmalıdır. Yetkin mühendislik uygulaması muhakkak hayata geçirilmelidir. Yapı üretiminin tüm aşamaları; proje, imalat ve denetim süreçlerinde mühendislik hizmetlerinin tam ve doğru bir biçimde verilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, uygulamalar sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Bilimin ve mühendisliğin uyarılarını dikkate almadan geçen her gün, yeni felaketlerin zeminini hazırlamaktır” diye konuştu.