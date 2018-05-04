İNDER Başkanı Durbakayım: İmarda kalıcı düzenleme lazım

04 Mayıs 2018

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "2023’e Beş Kala-Yarının Kurulması Hedef 2023" temasıyla düzenlenen Forum İstanbul 2018 kapsamında gerçekleştirilen "Geleceğin Kentleri" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, yaşanabilir kentlerin önemine işaret etti.

Durbakayım, uygun fiyatlı konutların bulunabileceği, imarlı, planlı, yeşil yaşam alanları için pilot şehirler kurulması gerektiğini söyledi.

İmar barışı kapsamında afet risklerine hazırlık için ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017 den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebileceğini aktaran Durbakayım, bu belgenin verildiği yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmayacağını, idari para cezalarının iptal edileceğini bildirdi.

Durbakayım, "Bu imar barışı huzur getirecek. Çünkü insanlar evinde, mahallesinde yıkım kararı verildiği için huzursuzdu. Ancak imar barışından sonra tekrar aflara ihtiyaç olmayacak bir düzenin kurulması, düzenlemenin hayata geçmesi lazım." diye konuştu.

Vergi affı getirilmesinin vergisini zamanında ödeyenler, işini yasaya, kurala göre yapanlar için haksızlık olabileceğini belirten Durbakayım, "Bundan sonra usulsüz iş yapana kesilen cezalar yasalara uygun yaşayan, vergisini zamanında verenlere ödül olarak verilebilir" dedi.

Kaynak: AA