İNDER Başkanlığına yeniden Nazmi Durbakayım seçildi

İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) 2021 - 2024 dönemi olağan genel kurulu gerçekleşti. Kurul sonrası yapılan oylamada Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yeniden İNDER Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Konuya ilişkin İNDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nazmi Durbakayım, inşaat sektörünün içinde bulunduğu dönemi ilgili bakanlıkların desteğiyle aşacağı inancında olduğunu söyledi. Sektör olarak, pandemi nedeniyle sektörü ayakta tutmak için devlet tarafından sağlanan bir takım teşviklere minnettar olduklarını belirten Durbakayım, “Mevcut projelerin tamamlanması ve yeni projelerin hayata geçmesi için sektörün temelini oluşturan bazı yasa maddelerinin mücbir sebepten dolayı esnetilmesi, tüketici kanununun yapı müteahhitlerini de koruyacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Ayrıca inşaat tamamlama sürelerinin de uzatılmasına yönelik adımların atılması gerekiyor." dedi.