İngiltere’de 2 milyon sterlin üzeri evlere ek vergi yolda

İngiltere'de hükümet, 2 milyon sterlin ve üzerindeki evlerden ek konut vergisi almayı planlıyor. Konut vergi bandları F, G ve H için yeniden değerleme yapılacak ve ortalama 4 bin 500 sterlinlik ek yıllık vergi uygulanacak. Daha önce 1,5 milyon sterlin eşiği gündemdeyken, düşük gelirli olup evi değerlenen hanelerin etkilenmemesi için sınır 2 milyon sterline çıkarıldı.

Bütçe öncesi gündeme gelen vergi tartışmaları, konut piyasasında ciddi bir güven kaybına yol açtı.

Ev satışları yüzde 13 düştü

Birleşik Krallık'ın en büyük gayrimenkul portalı Rightmove verilerine göre 2 milyon sterlin ve üzerindeki evlerde satışlar yıllık bazda yüzde 13 düştü. Homeowners Alliance CEO’su Paula Higgins, “Altı aydır süren belirsizlik konut piyasasını kilitledi” diyerek süreçteki karmaşaya dikkat çekti.

Uzmanlar: Yeniden değerleme şart

Uzmanlar, 34 yıldır güncellenmeyen konut vergisi değerlerinin artık gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını savunuyor. Higgins, yeni bir ‘mansion tax’ uygulanacaksa ani yüklerin gelir seviyesi düşük ev sahiplerini zorlayacağını belirterek, ülke genelinde kapsamlı bir yeniden değerleme yapılmadan adil bir vergi sistemi kurulamayacağını vurguladı.

Ayrıca, 500 bin sterlin üzeri evlerde damga vergisinin alıcıdan satıcıya geçirilmesi gibi çeşitli reformlar da tartışılıyor. Uzmanlar, konut vergisi düzenlemelerinde “öngörülebilirlik, istikrar ve uzun vadeli planlama” çağrısı yapıyor.