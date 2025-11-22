İngiltere’de ev sahiplerine yeni yaptırım: Sosyal yardım alan kiracıyı reddedene aylık 7 bin sterlin ceza

İngiltere’de kabul edilen Renters’ Rights Act, kiralık konut piyasasında köklü değişiklikler getiriyor. Yeni düzenlemeye göre, sosyal yardım alan kişilere veya çocuklu ailelere kiralamayı reddeden ev sahipleri, belediyeler tarafından 7 bin sterline kadar para cezasına çarptırılacak.

14 bin sterline kadar çıkacak

Ayrımcılık düzeltilemezse, her 28 günde bir ek 7 bin sterlin daha ceza uygulanabilecek. Beş yıl içinde tekrarlanan ihlallerde ceza 14 bin sterline kadar çıkacak.

Ayrımcılık kapsamında yardım alanların evi görmesinin engellenmesi veya çocuk sahibi olduğu için sözleşme yapılmaması yer alıyor. Hükümet, bu uygulamaların yıllardır kiracıları zor durumda bıraktığını vurguluyor. Geçen yılki konut araştırmasına göre ev sahiplerinin yüzde 38’i sosyal yardım alanlara, yüzde 13’ü ise çocuklu ailelere kiralamak istemiyor. Ev sahiplerinin çoğu, kira ödenmemesi riskinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.

"Sebepsiz tahliye" de kaldırılacak

Yasa ayrıca Mayıs ayında yürürlüğe girecek “sebepsiz tahliye” uygulamasının kaldırılmasını da içeriyor. Kiracılar, ayrımcılıkla karşılaştıklarında belediyelere şikâyette bulunabilecek. Ev sahipleri, yalnızca kiracının kira ödeyemeyeceğine dair somut kanıt varsa başvuruyu reddedebilecek.