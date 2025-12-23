İngiltere'nin başkenti Londra'da konut piyasası ikiye bölündü

İngiltere'de Resmi verilere göre Ekim ayında Londra’daki 33 ilçenin 18’inde konut fiyatları yıllık bazda geriledi. Bu durum, ülke genelinde ortalama konut fiyatlarının aynı dönemde yüzde 1,7 artmasıyla keskin bir tezat oluşturdu. Londra genelinde ise fiyatlar yüzde 2,4 düşerek, ülke çapındaki yükselişe rağmen üst üste üçüncü ay negatif seyretti.

En pahalı ilçelerde sert kayıplar

Düşüşler özellikle lüks bölgelerde yoğunlaştı. Londra merkezinde fiyatlar yüzde 18, Kensington-Chelsea’de yüde 16,5, Westminster’da ise benzer oranlarda geriledi.

Westminster’da ortalama konut fiyatı Ekim ayında 890 bin sterline düşerek 2013 seviyelerine geri döndü. Kensington-Chelsea’de ise ortalama fiyat 1,19 milyon sterline inerek son on yılın en düşük düzeylerinden birine geriledi.

Yüzde 5.3 arttı

Buna karşılık Barking-Dagenham, Bromley, Lewisham ve Havering gibi daha erişilebilir ilçelerde fiyatlar artmaya devam etti. Havering’de yıllık artış yüzde 5,3 olarak kaydedildi. Havering, Waltham Forest ve Lewisham’da ortalama fiyatlar bu sonbaharda tarihî zirvelere ulaştı. Uzmanlar, alıcı talebinin özellikle bu bölgelerde güçlü kaldığını vurguluyor.

Vergiler, siyasi belirsizlik ve Brexit etkisi

Yüksek damga vergisi etkisi, pahalı mülklerde daha ağır hissediliyor. Ayrıca Brexit sonrası siyasi belirsizlikler ve Londra’nın uluslararası cazibesindeki zayıflama, lüks segmentte talebi sınırlıyor.

Kasım bütçesinde Rachel Reeves tarafından 2 milyon sterlin üzerindeki konutlara ek vergi getirilmesi üst segment üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında.