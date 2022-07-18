İnşaat faaliyetleri yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2022 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre Mayıs ayında eşik değerin altına inen faaliyet yükselmiş durumda.

Sınırda hareket eden ve geçen ay eşik değerin üstüne çıkan Güven Endeksi haziranda yeniden sınırın altına indi. Beklenti hâlen en düşük endeks olmaya devam ediyor.

Açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2022 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, Mayıs ayında eşik değerin altına inen faaliyet yükselmiş durumdadır. Sınırda hareket eden ve geçen ay eşik değerin üstüne çıkan Güven Endeksi haziranda yeniden sınırın altına inmiştir. Beklenti hâlen en düşük endeks olmaya devam etmektedir, faaliyetteki artışa rağmen beklenti iyileşmemiş görünmektedir. Birleşik Beton Endeksi, faaliyetteki yükselme neticesinde yukarı yönlü hareket göstermiş ve bu yılın en yüksek düzeyine çıkmıştır.

Faaliyet Endeksi’nin haziran ayında yılın en yüksek düzeyine ulaşmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre düştüğü görünmektedir. Bu durum faaliyetteki yükselişin, geçen yıla kıyasla düşük kaldığını ortaya koymaktadır. Ekonomiye olan güvenin yükselmiş görünmesine rağmen beklentinin zayıflaması, inşaat sektörü özelinde olumlu bir senaryonun bu yıl için hâlen gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır. 3 endeksin bileşeni olan Hazır Beton Endeksi de önceki yıla kıyasla düşüş göstermiştir. "

“Artan maliyetler, beklentiyi olumsuz etkiliyor"

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “TÜİK tarafından son açıklanan İnşaat Maliyet Endeksi nisan ayı itibarıyla yıllık bazda %106 düzeyine ulaşmıştır. Malzeme maliyetinde %130’un üzerine çıkan artış rakamı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile paralel bir görünüm sergilemektedir. Son uygulamaya konulan inşaat sektörüne yönelik destek paketlerinin etkisi ile inşaat sektöründe bir hareketlilik beklenmekle birlikte özellikle artan maliyetler sektör açısından beklentiyi olumsuz etkilemektedir.” dedi.

Konut kredi faiz düzeyinin diğer kredi türlerine kıyasla düşük seyretmesinin konut talebini pozitif etkilemeye devam ettiğini belirten Yavuz Işık “Artan konut talebine rağmen inşaat sektörü oyuncularının beklentisinin buna paralel yükselmemesi sektör açısından önemli bir göstergedir.” diye konuştu.