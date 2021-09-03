İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 47 arttı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan 'Ağustos 2021 Sektör Raporu'na göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılında pandeminin ortaya çıkardığı yeni koşulların etkileri altında kaldı.

Pandemi ile 2020 yılının nisan ayında üretim yüzde 24,1, mayıs ayında yüzde 26,8 daraldı. Sanayi üretimi 2020 yılı haziran ayında ise hızlı bir geri dönüş yaptı ve yüzde 27 arttı. Bu geri dönüşte kamunun inşaat sektörüne verdiği destekler ve yarım kalmış inşaatlardaki canlanma etkili oldu.

2021 yılının ikinci yarısında ise hem iç hem de dış talepte önemli bir canlanma yaşandı. Kamunun inşaat sektörüne yönelik destekleri ile hareketlenen inşaat işleri yurt içinde talebi olumlu etkiledi. Yurt dışında ise küresel tedarik zincirinde yaşanan bozulma ve artan navlun fiyatları gibi etkiler ile Türkiye'ye yönelik inşaat malzemesi talebi genişledi. Buna bağlı olarak artan ihracat da sanayi üretimini destekledi.

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde büyüme 2021 yılında da kesintisiz olarak devam ediyor. Yılın ilk çeyrek döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme gösterdi. Geçen yılın ilk çeyreğinde de sanayi üretiminin yüzde 8 arttığı dikkate alındığında bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 17 büyüme oldukça önemli bir gösterge oldu.

2021 yılının ikinci çeyreğinde ise sanayi üretiminde artışlar çok daha yüksek gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemlerine göre nisan ayında yüzde 67,2, mayıs ayında yüzde 47,3 ve haziran ayında ise yüzde 26,5 arttı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde inşaat malzemeleri sanayi üretimi yüzde 8 daralmışken bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 47 üretim artışı gerçekleşti. Bir başka deyişle geçen yılın üretim kaybının çok üzerinde bir üretim artışı sağlandı. İç ve dış pazarda yaşanan yüksek talep üretimde de yüksek artışlar getirdi.

İnşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüdü

2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,3 büyüme gösteren inşaat sektörü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdü. Böylece inşaat sektöründe yılın ilk yarısındaki büyüme yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Pandeminin etkilerinin en yüksek yaşandığı geçen yılın ilk yarısında inşaat sektörü yüzde 5,3 daralma göstermişti. İnşaat sektörü 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın kayıplarını henüz tam olarak telafi edemedi. TÜİK ayrıca 2020 yılına ilişkin yüzde 3,4 olan inşaat sektörü küçülmesini yüzde 5,5 olarak güncelledi.

İkinci çeyrekte inşaat harcamaları 208,1 milyar TL

2021 yılının ikinci çeyreğinde inşaat harcamaları cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 49,2 arttı ve 208,1 milyar TL olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte inşaat faaliyetlerinde büyüme daha çok baz etkisi ile oldu. Bununla birlikte ilk kez bir çeyrek dönemde 200 milyar TL harcama büyüklüğü aşıldı.

Genel ekonomi ile inşaat sektörü büyümelerinde ayrışma devam etti

İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki bir süredir bozulmuş ve ekonomideki büyümeye karşı inşaat sektöründe küçülme yaşanmıştı. 2020 yılının genelinde de aynı negatif ayrışma sürmüştü. 2021 yılının ilk iki çeyrek döneminde ise inşaat sektörü de büyüme göstermesine karşın ayrışma devam etti. Nitekim ilk iki çeyrekte ekonominin geneli ve diğer sektörlerde yüksek büyümeler gerçekleşti. İnşaat sektöründe ise büyüme sınırlı kaldı.