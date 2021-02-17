İnşaat malzemeleri sektöründe ‘güven’ ve ‘beklenti’ yükseliyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ocak 2021 sonuçları açıklandı.

Ocak ayında, Bileşik Endeksi oluşturan kalemlerden Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,47 puan, Beklenti Endeksi 0,3 puan arttı. Faaliyet Endeksi ise ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 puan düşüş gösterdi. Beklenti ve Güven endekslerinin katkısıyla Bileşik Endeks yükselişini ikinci aya taşıdı.

Açıklamaya göre; ocak ayında faaliyetler, mevsimsellik ve alınan kapatma kararları ile sınırlı ölçüde geriledi. Faaliyetlerde iç ve dış satışlar ile üretim ve cirolar düşüş gösterdi. Yurt dışı satış fiyatları ise artışını sürdürdü. Beklenti Endeksi de yeni yıla artış ile başladı. Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki artışlar sürdü. Üretim beklentileri de sıçrama gösterdi.

Beklentilerde temel belirleyici COVID-19 salgınındaki gelişmeler oldu. Aşılamanın giderek yaygınlaşması beklentilerde iyileşme yarattı. Ekonomide, hukuk ve demokrasi alanında reform taahhütleri de iyimser beklentileri desteklemeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda faaliyetlerdeki normalleşme ile Bileşik Endeks’in ivme kazanması bekleniyor. Birleşik Endeks, mevsimsellik etkisiyle ocak aylarında düşüş gösteriyordu.