İnşaat malzemesi sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 14,2 arttı

03 Kasım 2020

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), ‘Ekim 2020 Sektör Raporu'nu açıkladı.

‘Türkiye İMSAD Ekim 2020 Sektör Raporu’na göre, inşaat malzemesi sanayisi 2019 yılında inşaat sektöründeki daralma nedeniyle sıkıntılı bir yıl geçirdi. İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2019 yılının ilk yarısındaki daralma sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 11,5 küçüldü, son çeyrekte yüzde 0,1 artış gösterdi. İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2020 yılının ilk çeyrek döneminde ise yüzde 8 büyüdü. Ancak pandemi nedeniyle ikinci çeyrekte üretimde bu kez yüzde 8 daralma gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 14,2 ile hızlı bir büyüme yaşandı. Hem iç talep hem de dış talepte kuvvetli bir genişleme oldu.

Üçüncü çeyrekte önemli ihracat artışı gerçekleşti

İnşaat malzemesi ihracatı pandeminin olumsuz etkileri ile 2020 yılının ilk çeyreğinde zayıfladı ve 5,08 milyar dolara geriledi. İhracatta esas etki yılın ikinci çeyreğinde yaşandı ve ihracat 4,34 milyar dolara indi. Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemesi ihracatında hızlı bir toparlanma yaşandı ve ihracat 5,51 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılının üçüncü çeyrek ihracat büyüklüğüne de ulaşıldı.

Yurtiçi satışlar COVID-19 öncesi satış seviyesini de aştı

İnşaat malzemesi yurtiçi satışları 2018 yılında zayıflamış, 2019 yılında ise önemli ölçüde gerilemişti. 2018 yılında yaşanan finansal şokun ardından inşaat sektörü 2019 yılında sert bir küçülme göstermişti. Buna bağlı olarak inşaat malzemesi yurtiçi satışları da gerilemişti.

2020 yılının ilk çeyreğinde satışlardaki düşüş sürdü, ikinci çeyrekte COVID-19 etkisi ile yurtiçi satışlar sert şekilde daraldı. Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemesi yurtiçi satışlarında önemli bir sıçrama yaşandı. Pandemi nedeniyle sağlanan kredi desteklerini büyük ölçüde kullanan inşaat sektörü, mevcut işlerini hızla tamamlamaya yöneldi. Buna bağlı olarak inşaat malzemelerine önemli bir talep oluştu. Yurtiçi satışlar üçüncü çeyrekte COVID-19 öncesi satış seviyesini de aştı.