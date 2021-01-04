İnşaatçıların gözü pandemi, para politikası ve reformlarda

COVID 19’un etkili olduğu ikinci çeyrek hariç 2020’de üç çeyrek büyüme kaydeden inşaat malzemeleri sektörünün 2021 performansınıpandeminin seyri, para politikası ve reformlar belirleyecek.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Aralık 2020 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi, COVID-19 salgını öncesi 2020 yılının ilk çeyreğini büyüme ile kapattı, ikinci çeyreğinde ise salgının etkileri ile daralma yaşadı. Ekonomiye verilen destekler ve iktisadi faaliyetlere geri dönüşler sonucu üçüncü çeyrekte inşaat sektörü sekiz çeyrek sonra büyüme gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayisinde de üretim ve ihracatta önemli bir artış gerçekleşti. Son çeyrekte büyümeler devam etti, ancak yılın sonlarına doğru salgınının yurtiçi ve yurtdışında daha kuvvetli yaşanmaya başlanan ikinci dalgası sonucu işler yeniden yavaşlama eğilimine girdi” denildi.

Pandeminin seyri önemli

Rapora göre, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 yılı performansını belirleyecek ilk ana unsur, küresel ölçekte ve Türkiye’de pandeminin seyri olacak. Yaygın ve başarılı bir uygulama ile yılın ilk yarısından itibaren toplu bağışıklık kazanılmaya başlanması inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisini de olumlu etkileyecek. Salgının, yılın ikinci yarısı sonuna kadar tamamen kontrol altına alınması ile kısıtlamaların da büyük ölçüde kalkması sağlanmış olacak.

Para politikası ve reformlar

2021 yılında inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde belirleyici olacak diğer unsur ise ekonomide uygulanacak para politikası, ekonomi, hukuk, demokrasi alanında yapılacak reformlar olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 yılının da önemli bir bölümünde yüksek politika faizini koruyacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak konut kredisi ve TL ticari kredi faiz oranlarının da yüksek kalması bekleniyor. Dolayısıyla sıkı para politikası ve yüksek faizlerin inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 yılı performansını sınırlaması söz konusu olacak.

Parke ve yer döşemlerinde yüksek oranlı büyüme

Rapora göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8 büyüme gösterdi. Salgın ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 8 düşüş yaşanırken, yılın üçüncü çeyreğinde inşaat malzemeleri sanayi üretimi bu kez hızlı bir toparlanma içine girdi ve yüzde 17,1 arttı.

Yılın son çeyreğinde yüksek üretim artışı devam etti. Ekim ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artış gösterdi. Ekim ayındaki üretim artışında içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu.

2020 yılı ekim ayında 22 alt sektörün 21’inde üretim bir önceki yılın ekim ayına göre arttı. Ekim ayında 18 alt sektörde üretim aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlar ile gerçekleşti. En yüksek üretim artışı yüzde 53,9 ile birleştirilmiş parke yer döşemeleri sektöründe oldu. Kilit ve donanım eşyaları sektöründe üretim yüzde 46,1, çimento sektöründe yüzde 36,1, hazır beton sektöründe yüzde 33,7, seramik kaplama malzemelerinde yüzde 31,9, inşaat boya ve vernikleri sektöründe yüzde 30,6 yükseldi. Ekim ayındaki üretim artışı ile 2020 yılı ocak-ekim döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi artışı yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 17’sinde üretim geçen yılın ocak-ekim dönemine göre arttı.