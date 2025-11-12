İnşaatta yeni dönem: Geleceğin konutu ulaşılabilir ve sürdürülebilir olacak

Türkiye’de inşaat sektörü, yükselen malzeme ve işçilik maliyetleri ile arsa arzının daralması nedeniyle yeniden yapılanıyor. Büyükşehirlerdeki ulaşım yatırımlarının etkisiyle orta gelir grubuna yönelik konut talebi artıyor. SOA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu, bu dönemde yatırımcıların daha temkinli adımlar attığını söyledi.

Fiyat değil, planlama önemli

Artukoğlu, doğru arsa seçimi ve maliyet kontrolünün sektörde sürdürülebilir büyüme için kritik olduğunu vurguladı. “Doğru planlama ve lokasyon, uzun vadeli değer sağlıyor. Ankara’daki projede ulaşım avantajı ve bölgenin potansiyeli ön plana çıkıyor” dedi.

Kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Kentsel dönüşümün şehirlerin yenilenmesinde stratejik öneme sahip olduğunu belirten Artukoğlu, projelerinde ulaşılabilir konut üretimiyle bu sürece destek verdiklerini ifade etti.

Artukoğlu, geleceğin konutlarında çevre uyumu, enerji verimliliği ve malzeme kalitesi gibi unsurların öncelik kazandığını söyledi: “Sürdürülebilirlik yalnızca ekonomik değil; topluma ve çevreye değer katmak anlamına geliyor.”

Yatırımcı güveninin sektör için temel unsur olduğunu belirten Artukoğlu, şeffaf planlama ve fizibilite paylaşımının uzun vadeli güven inşa ettiğini vurguladı.