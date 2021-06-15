İpotekli konut satışı mayısta yüzde 43 geriledi

Türkiye geneli ipotekli konut satışı, mayıs ayında 10 bin 560'a gerilerken, İstanbul 2 bin 210 konut ile en çok ipotekli konut satışı gerçekleşen il oldu. Türkiye geneli ipotekli konut satışının 2021 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 42,9'lül 10 bin 560'a gerilediğini söyleyen lüks gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, mayıs ayında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının yüzde 17,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İpotekli satışlarda İstanbul'un 2 bin 210 konut satışı ve yüzde 20,9 pay ile ilk sırada yer aldığını belirten Özsan, bu dönemde Hakkari ve Şırnak'ta ipotekli konut satışının olmadığını, Ardahan’da ise 1 adet ipotekli konut satışı gerçekleştiğini aktardı.

Birinci ve ikinci elde lider İstanbul

Türkiye geneli diğer konut satışlarının mayıs ayında, 2020'nin aynı ayında göre, yüzde 49,8 artarak 48 bin 606 olduğu açıklayan Songül Toprak Özsan, "Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 146 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,5 oldu. Ankara 4 bin 277 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 2 bin 560 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu." diye konuştu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısının ise, yüzde 8,0 artarak 18 bin 204 olduğunu açıklayan Özsan, toplam konut satışları içinde ilk defa satılan konutların payının yüzde 30,8 olduğunu bildirdi. İlk satışlarda da İstanbul'un 3 bin 153 konut satışı ve yüzde 17,3 ile ilk sırada yer aldığını söyleyen Özsan, İstanbul’u bin 156 konut satışıyla Ankara ve 858 konut satışıyla da İzmir'in takip ettiğini aktardı.

Yurt geneli ikinci el konut satışlarının da yüzde 20,2 artışla 40 bin 962'ye ulaştığını kaydeden Özsan, şöyle devam etti: "İkinci el konut satışlarında da İstanbul, 8 bin 203 konut ve yüzde 20,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 4 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara’yı 2 bin 440 konut satışı ile İzmir izledi.”

Yalılara talep arttı

Bu dönemde özellikle yalılara oldukça fazla talep olduğunu dile getiren Songül Toprak Özsan, "Şuanda 40 aile için satılık yalı arıyoruz, istediğimiz özellikte yalıların satışa çıkmasını bekliyoruz. İstanbul Boğazı'nda 50 adet satılık yalı bulunuyor, müşterilerimizin isteklerine uygun yalıları aramaya devam ediyoruz. Talepte bulunanların tamamı Türk müşterilerden oluşuyor. Yabancı müşteriler yalılara talep göstermiyor. Son 1 yılda yaklaşık 20 yalı el değiştirdi." şeklinde konuştu.

Alımda Iraklılar önde

Yabancılara yapılan konut satışlarının da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artarak bin 776 olduğunu belirten Özsan, şunları kaydetti: “Yabancılara yapılan konut satışlarında, mayıs ayında ilk sırayı 818 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 341 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Ankara, 80 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Sakarya izledi. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 15 bin 740 oldu. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 239 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını sırasıyla, 231 konut ile İran, 119 konut ile Rusya Federasyonu, 98 konut ile Afganistan ve 87 konut ile Almanya vatandaşları izledi.”