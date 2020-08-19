İpotekli konut satışı temmuzda yüzde 900 arttı

19 Ağustos 2020

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği'nin (TÜDEM) verdiği bilgilere göre, Türkiye'de konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Bu dönemde tüm gayrimenkul türlerinde 365 bin 179 satış işlemi gerçekleşirken, ipoktekli konut sayısı ise yüzde 900,6 oranında artış kaydetti. İlk yedi ayda 854 bin 126 konut satışının satışının gerçekleştiği Türkiye'de, toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 423 bin 627 oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, “Konut kredisi faiz oranlarının tarihin en düşük seviyede verilmesi sonrasında, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Haziran ayındaki yükseliş sonrası Temmuz ayında gayrimenkul satışlarında birçok başlıkta rekorlar kırıldı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 arttı. İlk defa ipotekli satışların payı yüzde 57 oldu. Ocak-Temmuz döneminde 854 bin 126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış gösterdi. Yıl sonu toplam satışlarda 2.5 milyonu aşabiliriz.” dedi.

İkinci el satış payı ilk kez yüzde 70,4'e ulaştı

Ocak-temmuz döneminde ikinci el konut satışlarının da yüzde 62,1 artarak 588 bin 417 olarak gerçekleştiği bilgisini veren Hakan Akdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Toplam konut satışları içinde ikinci el satışın payı ilk defa yüzde 70,4 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve yüzde 18 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. Ayrıca konut stoklarında erime hızı yüzde 11.78 ile 2010'dan bu yana ikinci en yüksek seviyeye ulaştı. Emlak işletmeleri için de hızlı bir normalleşme gerçekleşti."