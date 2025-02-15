İpotekli rüzgarı ile konut satışı 2025’e hızlı başladı

Konut satışları 2025 yılına hızlı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,7 artışla 112 bin 173'e çıktı. öylece, Ocak 2020'de gerçekleşen 113 bin 615 adetlik satıştan sonra en yüksek ikinci ocak ayı rakamına ulaşılmış oldu.

Ocakta satılan konut sayısı, Aralık 2024'e göre ise yüzde 47,2 azaldı. Aralık 2024'te 212 bin 637 konut satıldı. İstanbul, 18 bin 912 ile ocakta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 158 konut satışıyla Ankara, 6 bin 634 ile İzmir takip etti. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 39 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 konutla Tunceli oldu.

İlk el konutları yüzde 30 arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 artarak 16 bin 726 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 3 bin 856'sı ilk el satışları olarak belirlendi.

Türkiye genelinde diğer konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 95 bin 447 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak hesaplandı. Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, ocakta yıllık bazda yüzde 29,8 artarak 32 bin 785'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı, yüzde 29,2 olarak tespit edildi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 artış göstererek 79 bin 388 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,8 olarak belirlendi.

Yabancılara satış geriliyor

Ocakta yabancılara 1547 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta yıllık bazda yüzde 24,9 azaldı. Bu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 611 konutla İstanbul aldı. Bu ili 469 konutla Antalya ve 118 konutla Mersin takip etti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ocakta Rusya vatandaşları, Türkiye'den 248 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 162 konutla İran ve 103 konutla Irak vatandaşları izledi.

"Faizlerdeki düşüş devam etmeli"

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, konut satışlarının ideal seviyelere gelebilmesi faizlerin yüzde 1'ler seviyelerine kadar gerilemesi gerektiğini söyledi. Kumova, “İdeal piyasa koşullarına göre kredili satış oranları düşük seyrine devam ediyor ve sağlıklı piyasa koşullarında kredili satış oranının yüzde 50'lere yaklaşması gerekir" dedi. Kumova, faiz indirimlerinin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirterek, sosyal konut hamlesi gibi gelişmelerin 2025'in kalanı için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

"Kiracılar ev almaya yöneliyor"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, fiyat artışlarından etkilenmemek için nakdi olanlar peşin indirimlerden yararlanıldığını söyledi. Şişik, “Birçok kişi de yüksek faiz oranlarına rağmen artan kiralardan kurtulmak ve enflasyona yenilmemek için krediyle konut alımına yöneldi. Azalan konut sahipliği oranları karşısında yavaş yavaş kiracılıktan yeniden ev sahipliğine yönelik bir kayma var. Hareketlilik sürerse bu yıl 1,5 milyon rakamını geçebiliriz” dedi.

"TOKİ de kiralık konut üretmeli"

GAPAS Başkanı İsmail Özcan, konut satışlarında birkaç aydır şaşırtıcı rakamlar gördüklerini, ocak ayı verilerinin beklediklerinden yüksek geldiğini söyledi. “Vatandaşlar kira ödemektense kendi konutunu alıp onun taksitini ödemeyi daha doğru buluyor ve bu yöne doğru bir eğilim var. Ayrıca Son dönemde açıklanan sosyal konut hamlesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. TOKİ, Emlak Konut ve KİPTAŞ gibi kurumların sosyal konut üretimini artırması, TOKİ'nin kiralık konut da üretmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Konut üretim seferberliğine ihtiyaç var"

Mars Gayrimenkul Başkanı Hakan Bucak, ipotekli konut satışının artmasına rağmen banka kredili işlemlerin payının hala oldukça düşük olduğunu söyledi. Bucak, “Sağlıklı bir piyasa ortamı için banka kredili satışlar artmalı ve yüzde 50 seviyesine kadar gelmeli. Öte yandan milyonlara varan ama gerek fiyat, gerek vade, gerek faiz getirilerinden, gerekse kredi problemlerinden ötürü satışa dönüşmeyen bir talep var. Kamu orta ve düşük bütçeli konut üretim seferberliğini devreye sokmalı” dedi.

“Kredi faiz oranı belirleyici olacak”

Albayrak Beton Başkanı Erdal Albayrak, konut satış rakamlarının umut verici olduğunu söyledi. Albayrak, “Ancak konut satışlarında en belirleyici nokta konut kredi faizlerinin nereye gideceği olacaktır. Tüm kesimler açısından faiz oranlarında düşüş beklentisi söz konusu. Unutmamalı ki; ev sahibi olmak üzere bekleyen kesimim büyük bölümünü harekete geçirecek motivasyon, konut kredi faizlerinin ineceği nokta olacaktır. Yani konut satışlarındaki belirleyici, kredi faiz oranları olacak” diye konuştu.

“2025’te konuta talep yüzde 20 artacak”

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, konutta toparlanma sinyallerinin gelmeye başladığına dikkat çekti. Algün, “2025 yılını, sektörümüz açısından umut verici bir sürecin ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde özellikle fiyatları 3 milyon ila 5 milyon TL arasında değişen konutlara olan talebin yüzde 20 civarında artış göstereceğini tahmin ediyoruz. Konuta talebin artması da sektörün ivme kazanması açısından önemli bir rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.