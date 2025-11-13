İrlanda'da dikkat çeken dönüşüm: Mülk başına 140 bin Euro

İrlanda'da hükümetin aylarca ertelenen yeni konut stratejisi “Delivering Homes, Building Communities” yayımlandı.

Plan, 2030’a kadar en az 300 bin yeni konut üretileceğini ve bunun üst sınır değil, kamu–özel sektör işbirliğiyle ulaşılabilir bir hedef olduğunu vurguluyor. Bu toplam içinde 72 bin sosyal konut doğrudan devlet tarafından karşılanacak.

Strateji, ülkenin karşı karşıya olduğu en acil sosyal sorunun “evsizlik” olduğunu kabul ediyor. Bu kapsamda hükümet, uzun süredir acil barınma merkezlerinde kalan ailelerin çıkışını desteklemek için ikinci el konut alımlarına 100 milyon Euro'luk fon sağlayacak.

Ayrıca Housing First kapsamında aile ve çocuk odaklı bir eylem planıyla 2 bin kiralık konut yaratılması hedefleniyor.

Plan, boş ve atıl durumdaki alanların konuta kazandırılmasına geniş yer veriyor. Boş dükkân ve ticari alanların konuta dönüştürülmesi için mülk başına 140 bin Euro'ya kadar destek sağlanacak.

Küçük şirketlere ait mülklerin de “Above the Shop” hibesi kapsamına alınması gündemde.

Boş mülk yenileme hibesiyle 20 bin evin yeniden kullanıma kazandırılması hedefleniyor.

Plan, konut üretiminde özel sektörün rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor:

90 bin başlangıç konutu için altyapı yatırımını artırma, imar ve ruhsat süreçlerini hızlandırma adımları öngörülüyor.

400 milyon Euro'luk yeni sermaye paketi

Küçük inşaat şirketlerine destek için 400 milyon Euro'luk yeni sermaye paketi verilecek.

Ayrıca, ilk kez ev alacaklara devletin ortak olduğu First Homes Scheme genişletilerek sadece yeni binaları değil, yıkık veya uzun süredir boş duran evlerin alım ve renovasyonunu da kapsayacak.

“Help to Buy” vergi teşviki ise 2030 sonuna kadar uzatıldı. Muhalefet, planı “yetersiz ve tekrar eden vaatler” olarak nitelese de hükümet, reformların konut arzını hızla artıracağı görüşünde.