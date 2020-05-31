İş yerleri ve konutlar için uyarlama davaları başladı

31 Mayıs 2020

LEYLA İLHAN

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen pek çok iş yeri kira ödememek ya da kiraların düşürülmesi amacıyla mahkemelerin yolunu tuttu. Her ne kadar 15 Haziran’a kadar uzatılan süre kapsamında ofisler için fesih ve tahliye talebinde bulunulamazsa da, kira sözleşmelerinin önceden öngörülemeyen olağanüstü koşullara uygun olarak yeniden düzenlenmesini içeren uyarlama davaları başladı. Mevcut durumda ihtarname gönderip, dava açabildiklerini aktaran MGC Legal Yönetici Ortağı Avukat Mustafa Güneş, sadece duruşmaların yapılmadığını söyledi.

"İndirim talepleri çok fazla"

"Ekonomideki koşullar değişti. Ben artık bu kirayı bu koşullarda bu miktarda ödeyemem deniliyor. Mücbir sebep indirimlerinden faydalanmak isteyenler gelmeye başladı" diyen Güneş, "Davasını hazırlayıp eğer taraflar hazırsa arabulucu kısmını başlatıyoruz" dedi. Gelen davaların önemli kısmının kirasını yüzde 50 düşürme şeklinde olduğunu kaydeden Güneş şöyle konuştu: "Bir grup 2020 yılı sonuna kadar indirim talep edip, ondan sonraki kısmı için hakkını saklı tutmak amacıyla dava açmayı talep ederken, kalıcı şekilde kira indirip talepleri de geliyor."

"En fazla talep kafe ve ofislerden geliyor"

Ağırlıkla olarak hizmet sektöründen uyarlama davaları aldıklarını aktaran Güneş, "İmalattan gelen talep sınırlı. Özellikle kafelerden ve ofislerden çok fazla talep geliyor. Kafeler kapalı olduğu dönemde kira ödememe, açıldıktan sonra ise indirimi istiyor. Hastanelerden de benzer şekilde nisan ve mayıs ayı için ödememe talepleri geliyor. Ayrıca özel okullar ödemiyor. Sonrası için de ödeme konusunda bir duruma göre bakacağız diyorlar" dedi. Konutlarda kirası yüksek olan semtler dışında çok talep olmadığını söyleyen Güneş, "Şu anda hafta da 5-6 dava geliyor. Haziran ayı geldiğinde sadece bizim hukuk bürosu olarak ayda 100 üzerinde dava açmış olacağız" diye konuştu. Benzer davaların 2018 yılında kur dalgalanmaların olduğu ağustos, eylül, ekim aylarında yaşandığını anlatan Güneş, ancak o dönemde sadece dövizle iş yapanların etkilendiğini bu nedenle o dönemki davaların bu kadar yoğun olmadığını ifade etti. Mustafa Güneş, "Burada ise döviz TL fark etmeden herkes etkilendi" diye konuştu.

"Arabulucularda anlaşmak daha karlı"

Uyarlama davalarında her iki tarafta arabulucularda anlaşmayı öneren Mustafa Güneş, "Normal zamanlarda bile tahliye davaları 1.5 yıl sürebiliyordu. Şimdi yoğunlaşmayla bu en 2.5 yıl sürer. Mülk sahibi uzunca bir süre kira almayacak. Kiracılar için de biriktirmeden verme imkanı sunacak. Dolayısıyla en kötü anlaşma en iyi davadan daha iyidir" dedi.