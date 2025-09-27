İSKİ’den kaçak yapıya darbe: 1 ayda 100’den fazla bina yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ, şehrin içme suyu havzalarında kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü çalışmalarda eylül ayında önemli bir adım attı. Terkos ve Ömerli havzalarında düzenlenen operasyonlarla 100’den fazla kaçak yapı kaldırıldı. Önce Baklalı ve Boyalık Mahalleleri’nde 46, ardından Ömerli Havzası’nda 37 yapı yıkıldı. Son olarak Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde 22 yapının kaldırılmasıyla toplam sayı kısa sürede 100’ü aştı.

Bu yapılardan 16’sı sahipleri tarafından sökülürken, kalan altısı İSKİ ekiplerince yıkıldı. Mevzuata göre su kaynaklarına 300 metre mesafedeki alanlarda yapılaşmaya kesinlikle izin verilmiyor. İSKİ, son altı yılda Avrupa Yakası’nda 912, Anadolu Yakası’nda 531 ve Melen Havzası’nda sekiz olmak üzere toplam bin 451 kaçak yapıyı ortadan kaldırdı.