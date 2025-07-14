İstanbul beş yıllık kira artışında Cenevre’yi geçti

Hamide HANGÜL

Almanya’nın en büyük bankası konumun­daki Deutsche Bank, dünyanın en ucuz ve en pahalı şehirlerinin yer aldığı ‘Dünya Fiyatları 2025 Haritalaması’ raporunun dokuzuncusunu yayımladı. Yaşam kalitesin­den kira maliyetine kadar çe­şitli konularda 69 ülkenin in­celendiği rapordaki belir­lemelere göre, son beş yılda şehir merkezlerinde kiralar en çok İstanbul’da arttı. Buna göre, mega kent, son beş yılda üç odalı daire kira fiyatların­da dolar bazında yüzde 193,1 ve bir odalıda yüzde 178,5’lik artış oranıyla 69 dünya şeh­rini geride bıraktı. Böylelikle İstanbul, üç odalı dairede or­talama bin 764 dolar (70 bin 339 TL) kira fiyatıyla liste­nin 53’üncü sırasında yer aldı. Rapora göre, söz konusu kira 2020 yılında 602 dolardı.

İstanbul’un ardından en fazla artış Riyad’da yüzde 151,7’lik oranla görülürken, bu şehri Mexico City yüzde 87,8’lik artışla izledi. Kirada en pahalı şehir ise 8 bin 388 dolarla (334 bin 467 TL) New York oldu. Yine üç odalı dai­re kirası en yüksek şehirler­de New York’u; Singapur 6 bin 216 dolar, Boston 6 bin 91 dolar, Londra 5 bin 560 dolar, San Francisco 5 bin 424 dolar, Zürich 4 bin 955 dolar, Hong Kong 4 bin 807 dolar, Cenevre 4 bin 693 dolar, Chicago 4 bin 683 dolar ve Dubai 4 bin 589 dolarla izledi.

New York zirveyi bırakmadı

Bir odalı daire kirasında da New York zirveyi bırakma­dı ve 4 bin 143 dolarla liste­nin yine ilk sırasında yer al­dı. Bu şehri; Boston 3 bin 394 dolarla ikinci, San Francisco 3 bin 332 dolarla üçüncü, Sin­gapur 3 bin 167 dolarla dör­düncü, Londra 2 bin 985 do­larla beşinci sırada izledi. En pahalı kiraya sahip bu beş şe­hirde son beş yıldaki kira ar­tış oranının; New York’ta yüzde 22,3, Boston’da yüzde 25,1, San Francisco’da yüzde 1,0, Singapur’da yüzde 55,4 ve Londra’da yüzde 39,3 olduğu belirlendi. Bir odalı daire ki­ra artış oranında İstanbul, ay­nı dönemde yüzde 178,5 artış göstermesine karşın listede 50’nci sırada yer alırken, kira fiyatı da 340 (13 bin 557) do­lardan 948 (37 bin 801 TL) do­lara yükseldi.

Kira sonrası en yüksek gelir Cenevre’de

Rapora göre, iki kişinin ça­lıştığı üç odalı bir dairede, ki­ra ödendikten sonra elde ka­lan gelir endeksinde Cenevre ilk sırada yer aldı. Buna göre, Cenevre’de kira sonrası kul­lanılabilir gelir, New York’un yaklaşık 6 katı seviyesinde olurken, endeks değeri 11.274 olarak hesaplandı. Cenevre’yi Zürih ve San Francisco izledi. Öte yandan 2020’den 2025’e kira sonrası gelirde Moskova yüzde 237’lik artışla çok hızlı bir yükseliş yaşarken, bu şeh­ri Varşova yüzde 196,5, Şan­gay yüzde 143, Hong Kong yüzde 116,6, Bangalore yüzde 108,8 artışla izledi. Aynı dö­nemde Meksika yüzde 386, Kahire yüzde 309, Lizbon yüzde 151 düşüş gösterdi.

En sert düşüş Tokyo’da

Kirada en pahalı beşinci şe­hir olan San Francisco’da ki­ralar, üç odalı daire kirası son beş yılda yüzde 12,1 geri­lerken, en fazla düşüş yüzde 21,7’lik oranla Tokyo’dan geldi ve 34’ünü sırada yer aldı. Ka­hire’de yüzde 19,2’lik gerileme görülürken, listenin 69’uncu sırasında yer aldı. Şangay’da yüzde 8, Wellington’da yüzde 1, Pekin’de yüzde 11,3, Mani­la’da yüzde 8,2 düştü.

Aylık maaşta Cenevre 7 bin 984 dolarla ilk sırada

Vergiler sonrası aylık net maaşta Cenevre, aynı dönem­de yüzde 25,2 artış ve 7 bin 984 dolarla ilk sırada yer alır­ken, bu şehri Zürih 7 bin 788 dolarla ikinci sırada izledi. San Francisco 7 bin 92 dolar, Lüksemburg 6 bin 156 dolar, Boston 5 bin 940 dolar, Chi­cago 5 bin 203 dolarla takip etti. İstanbul, 2025 itibarıyla aylık net maaşta (vergi sonra­sı, dolar bazında), 934 dolarla 57’nci şehir olurken, beş yıllık artış oranının da yüzde 94,5 ile iki katına çıktığı belirlendi.

Şehir merkezinde satılık daire metrekare fiyatı en yük­sek şehir, 25 bin 946 dolarla Hong Kong oldu. Bu şehri Zü­rih, Seul, Cenevre ve Londra izlerken, İstanbul yüzde 103 artış ve 3 bin 36 dolarla 57’nci sıraya yerleşti. Söz konusu ra­kam 2020 yılında bin 492 do­lardı.

1 artı 1’ler ‘üç odalı’ kirasını geçti

Rapora göre, bazı metropollerde bir odalı daire kiraları üç odalıları geçti. Buna göre, Zürih’te, 1+1 daire kiraları son beş yılda yüzde 35 artarken, 3+1 dairelerde bu oran yüzde 25.5’te kaldı. Dubai’de, bir odalı dairelerin kira artışı yüzde 53.9 olurken, üç odalıların artışı yüzde 49.2 oldu. Dublin’de 1+1 artışı yüzde 25.6, 3+1’de ise yüzde 18.6 oldu. San Francisco’da ise üç odalı dairelerin kirası yüzde 12.1 düşerken, bir odalı dairelerin kirası yüzde 1 artış gösterdi.