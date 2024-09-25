İstanbul Sarıyer'deki yol yalısı rekor fiyata satılıyor

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Büyükdere semtinde bulunan bir yalı 625 milyon lira fiyatla satışa çıkarıldı.



İHA'nın haberine göre; Piyasa Caddesi'ndeki yalı Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Klisesi arasında yer alıyor.

550 metrekarelik bir arazi üzerinde brüt 1200 metrekare, net 900 metrekare kullanım alanına sahip dört katlı yalının, 11 odası, iki salonu ve 5 banyosu bulunuyor.

Açık yüzme havuzu da bulunan Boğaz manzaralı olan yalının tarihi eser statüsünün bulunmadığı öğrenildi.