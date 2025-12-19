İstanbul’a 5 milyar TL’lik dört yeni konut yatırımı

Hamide HANGÜL

Türkiye’de konut ihtiya­cına işaret eden ve bu yıl kasım ayında 1,43 milyonu aşan satışa dikkat çe­ken Luxera GYO Yönetim Ku­rulu Başkanı Ramazan Taş, önemli bir satışla 2025 yılı­nın kapanmasını bekledikle­rini söyledi. Konut talebinin ihtiyacı da ortaya koyduğunu belirten Ramazan Taş, 2026 yılında 4 yeni konut yatırımı için 5 milyar TL yatırım yapa­caklarının, bunlardan ikisinin Anadolu, diğer ikisinin de Av­rupa Yakasında yer alacağı­nı duyurdu. Piyasada ikinci el konut satışlarının toplamda­ki ağırlığına vurgu yapan Taş, “İlerleyen dönemde ikinci el­de stoklar azalacak, biz de ye­ni dönemin hazırlığını yapı­yoruz. Bu projeler bizim için sadece büyüme değil, daha ge­niş bir kitleye dokunabilmek için atılan stratejik adımlar­dır” diye konuştu. İstanbul’da 2026’da başlayacak söz konu­su dört yeni projelerden ilki olan Luxera Topkapı ve NEW ERA 2030 vizyonu tanıtım toplantısında konuşan Rama­zan Taş, 2015 yılında kurulan Luxera’nın 2024 yılında ta­mamladığı GYO dönüşümüy­le birlikte yeni bir döneme adım attığını söyledi.

Yol haritası oluşturduk

Öte yandan NEW ERA 2030 vizyonu ile Luxera GYO için çok güçlü bir yol harita­sı oluşturduklarını dile geti­ren Taş, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Gelecek dönemde sadece yapı teknolojilerin­de değil, tasarımdan satışa müşteri deneyiminden kay­nak kullanımına kadar tüm iş süreçlerimizde inovatif bir yaklaşım sergileyeceğiz. Yani inovasyon, sadece projeleri­mizde değil, bütün iş mode­limizin merkezinde. Demog­rafik değişimleri ve nüfus ha­reketlerini bilimsel verilerle analiz ediyoruz. Geleceğin ih­tiyaçlarına şimdiden cevap verebilecek esneklikte, sür­dürülebilir projeler ortaya çı­karıyoruz. Bu yaklaşımımızla şirketimizin yanı sıra sektö­rümüzün de teknolojik gelişi­mine önemli bir katkı sunaca­ğımızı düşünüyoruz.”

"En büyük sorun arz ve talep buluşamıyor"

Gayrimenkulde bugün en büyük sorunun, arz ile talebin tam olarak buluşamaması olduğuna işaret eden Ramazan Taş, “Biz bu yüzden her projeye veriyle, analizle ve insan içgörüsü ile başlıyoruz. Doğru lokasyon, doğru ihtiyaç, doğru fiyat dengesi… Aslında bizim temel işimiz bu. Çünkü bir eve bakarken insanlar sadece duvar görmez. Yaşamlarını, düzenlerini, yarınlarını görürler. Biz de tam olarak bunu tasarlıyoruz. Ayrıca İstanbul’un ciddi bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Biz bu dönüşümü sadece fiziksel bir yenileme olarak değil, bir yaşam iyileştirme süreci olarak görüyor, önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm projelerinde aktif rol almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Luxera Topkapı’ya 5 bin talep aldık”

Planladıkları Luxera Topkapı’ya ilişkin de bilgiler veren Taş, şöyle devam etti: “Projemiz, merkezi konumu ve geniş sosyal olanaklarıyla şehir yaşamının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. Bölgedeki üniversitelere, hastanelere, parklara, alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alan Luxera Topkapı’nın bu özelliğiyle bölgede çalışan genç beyaz yaka çalışanlar tarafından ilgi göreceğine inanıyoruz. 24 ay taksitlendirme yapıyoruz. Şimdiden 5 bine yakın talep aldık.”