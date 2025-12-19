İstanbul’a 5 milyar TL’lik dört yeni konut yatırımı
Konut ihtiyacına işaret eden Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, 2026 yılında İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında 4 konut projesine 5 milyar TL yatırım yapacaklarını açıkladı. Taş, ikinci elde stok azaldıkça, yeni konuta ihtiyacın artacağını belirterek, “Biz de yeni döneme hazırlık yapıyoruz” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de konut ihtiyacına işaret eden ve bu yıl kasım ayında 1,43 milyonu aşan satışa dikkat çeken Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, önemli bir satışla 2025 yılının kapanmasını beklediklerini söyledi. Konut talebinin ihtiyacı da ortaya koyduğunu belirten Ramazan Taş, 2026 yılında 4 yeni konut yatırımı için 5 milyar TL yatırım yapacaklarının, bunlardan ikisinin Anadolu, diğer ikisinin de Avrupa Yakasında yer alacağını duyurdu. Piyasada ikinci el konut satışlarının toplamdaki ağırlığına vurgu yapan Taş, “İlerleyen dönemde ikinci elde stoklar azalacak, biz de yeni dönemin hazırlığını yapıyoruz. Bu projeler bizim için sadece büyüme değil, daha geniş bir kitleye dokunabilmek için atılan stratejik adımlardır” diye konuştu. İstanbul’da 2026’da başlayacak söz konusu dört yeni projelerden ilki olan Luxera Topkapı ve NEW ERA 2030 vizyonu tanıtım toplantısında konuşan Ramazan Taş, 2015 yılında kurulan Luxera’nın 2024 yılında tamamladığı GYO dönüşümüyle birlikte yeni bir döneme adım attığını söyledi.
Yol haritası oluşturduk
Öte yandan NEW ERA 2030 vizyonu ile Luxera GYO için çok güçlü bir yol haritası oluşturduklarını dile getiren Taş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecek dönemde sadece yapı teknolojilerinde değil, tasarımdan satışa müşteri deneyiminden kaynak kullanımına kadar tüm iş süreçlerimizde inovatif bir yaklaşım sergileyeceğiz. Yani inovasyon, sadece projelerimizde değil, bütün iş modelimizin merkezinde. Demografik değişimleri ve nüfus hareketlerini bilimsel verilerle analiz ediyoruz. Geleceğin ihtiyaçlarına şimdiden cevap verebilecek esneklikte, sürdürülebilir projeler ortaya çıkarıyoruz. Bu yaklaşımımızla şirketimizin yanı sıra sektörümüzün de teknolojik gelişimine önemli bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz.”
"En büyük sorun arz ve talep buluşamıyor"
Gayrimenkulde bugün en büyük sorunun, arz ile talebin tam olarak buluşamaması olduğuna işaret eden Ramazan Taş, “Biz bu yüzden her projeye veriyle, analizle ve insan içgörüsü ile başlıyoruz. Doğru lokasyon, doğru ihtiyaç, doğru fiyat dengesi… Aslında bizim temel işimiz bu. Çünkü bir eve bakarken insanlar sadece duvar görmez. Yaşamlarını, düzenlerini, yarınlarını görürler. Biz de tam olarak bunu tasarlıyoruz. Ayrıca İstanbul’un ciddi bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Biz bu dönüşümü sadece fiziksel bir yenileme olarak değil, bir yaşam iyileştirme süreci olarak görüyor, önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm projelerinde aktif rol almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
“Luxera Topkapı’ya 5 bin talep aldık”
Planladıkları Luxera Topkapı’ya ilişkin de bilgiler veren Taş, şöyle devam etti: “Projemiz, merkezi konumu ve geniş sosyal olanaklarıyla şehir yaşamının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. Bölgedeki üniversitelere, hastanelere, parklara, alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alan Luxera Topkapı’nın bu özelliğiyle bölgede çalışan genç beyaz yaka çalışanlar tarafından ilgi göreceğine inanıyoruz. 24 ay taksitlendirme yapıyoruz. Şimdiden 5 bine yakın talep aldık.”