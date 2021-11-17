İstanbul’da 1 milyona ev almak hayal olacak

Leyla İLHAN

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmanın hayal olacağını söyledi.

Gayrimenkulde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bucak, “Arz üretiminde ciddi sorunlar yaşanıyor, maliyetlerde ciddi artış var. Markalı bir projede maliyetin yüzde 70’i dövize endeksli, döviz artınca fiyatlar da artıyor. Ayrıca eskiden elinde parası olan biri gayrimenkul projesi geliştirebiliyordu. Şimdi ancak müteahhitlik sertifikası alan biri proje geliştirebiliyor. Buda üretimi etkiledi. Dolayısıyla maliyetler arttığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

“1 yılda 19 bin kişi vatandaşlık için ev aldı”

Türkiye’nin gayrimenkul alanında geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Bucak, “Sadece bizim satışını yaptığımız 8 bölgedeki projelerimize 87 ülkeden yatırım geliyor. Afrika, Avrupa ve Doğu Asya’dan gelip konut alıyorlar. Dünyada her yıl 2 milyon kişi farklı ülkelerde çeşitli nedenlerle yatırım yapıyor.

Türkiye özellikle fiyat değer anlamında dünyada birinci. Bunu gören bir Amerikalı, Avrupalı kendi ülkesindeki ucuz kredi ile Türkiye’de yatırım yaparak kâr ediyor. Genel olarak alımların yüzde 70’i vatandaşlık üzerine. İranlılar pasaportları dünyada tanınmadığı için Türk vatandaşlığı ile bunu aşıyor, Çinliler Türk vatandaşlığı ile İngiltere borsasına açılıyor. Dolayısıyla dünyada bir vatandaşlık pazarı oluşmuş durumda. Bizim yaptığımız saha çalışmasında 2021 yılında 17 bin ile 19 bin kişinin Türkiye’de vatandaşlık amaçlı gayrimenkul aldığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.

“Bodrum yabancılar için ofis alanı oldu”

Pandemide Türkiye’nin yaşam kalitesinin daha iyi anlaşıldığını dile getiren Hakan Bucak, “Yemek ve servis kalitesi her yerde iyi düzeyde. Bu servis kalitesi birçok ülkede yok. Fiyatlar da yabancı için uygun. Birçok yabancı Bodrum’da ev almaya başladı. Özelikle Bodrum yabancılar için bildiğimiz ofise döndü. Ancak Bodrum’a çok acil alt yapı yatırımlarının yapılması lazım” dedi.

Yabancıya satışta kota önerisi

Portekiz gibi bazı ülkelerin bazı şehirlerde yabancıyı satışı durdurma kararı aldığını aktaran Hakan Bucak, bu nedenle bu ülkede konut almak isteyenlerin alımlarını öne çektiğini söyledi. Türkiye’de 250 bin dolara 10 bin kişiye vatandaşlık hakkı verildikten sonra, bu oranın 350 bin dolara çıkarılacağı burada da 20 bin kişiye bu hak sunulduktan sonra miktarın 500 bin dolara çıkarılması önerisinde bulunan Bucak, “Buda yatırımları öne alıyor. Ya da bölge ve şehir bazlı kısıtlama getirilebilir. Böylece talebin diğer bölgelere dağılması sağlanabilir. Kota konursa 350 bin dolara 20 bin konutun satışından hızlıca 7 milyar dolar elde edilebilir” diye konuştu.