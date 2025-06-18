İstanbul’da dev arsa satışa çıkıyor: İşte teklif veren 5 isim

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait olduğu bilinen 8 bin 88 metrekarelik değerli arsa bugün satışa çıkarılıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği ihaleye iki gerçek kişi ile üç şirket teklif sundu.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde, 16593 ada 1 parselde yer alan arsa, iki tarafı cadde ile çevrili köşebaşı konumunda bulunuyor. Denize yaklaşık 660 metre, Marmaray hattına ise yalnızca 80 metre mesafede yer almasıyla dikkat çekiyor.

5 aday teklif sundu

Açık artırmaya teklif verenler arasında Vahit Karaarslan, Önder Akpınar, AK AS Yapı Sanayi, Arslan Yapı Market ve Net Tekstil firmaları yer alıyor. Söz konusu firmaların ve bireylerin verdikleri teklifler doğrultusunda, arsaya biçilecek nihai satış bedeli bugün belirlenecek.

Yakın çevresindeki ulaşım olanakları ve merkezi konumuyla öne çıkan arazinin kentsel dönüşüm, konut ya da ticari proje geliştirme açısından yüksek potansiyel taşıdığı belirtiliyor.

Satış süreci, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği usuller çerçevesinde şeffaf açık artırma yöntemiyle yürütülüyor.