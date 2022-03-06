İstanbul’da dönüşecek 900 bin konut var

Leyla İLHAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Güngören Tozkoparan Mahallesi’nde 4 etapta yapılacak kentsel dönüşüm projesinde ilk etap konutların teslimi ve 2’nci etap temel atma törenine katıldı. Dün yapılan törende konuşan Bakan Murat Kurum, “İstanbul’da dönüşüme girmesi gereken toplam 900 bin sağlıksız konut var. Şu anda sahada toplam 140 bin yeni konutun dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına kadar İstanbul’da, güvensiz tek bir konut, yenilenmemiş tek bir yuva bırakmayacağız.” diye konuştu.

İstanbul’da 600 bin konut yenilendi

İstanbul’daki dönüşüm çalışmalarına değinen Bakan Kurum, “Kâğıthane’de istinat duvarı çöktüğünü, oraya koştuk, çevredeki tüm binaları yıktık. Yerlerine yenilerini inşa ettik. Fikirtepe dönüşümünde, bir kangren oluşmuştu. Biz orada 15 bin konutluk yeni bir kentsel dönüşüm projesini başlattık. Üsküdar Kirazlıtepe’de, Büyük Çamlıca Camii’mizin eteklerinde, İstanbul Boğazı’na nazır yeni bir şehircilik hamlesini başlattık, tüm hızımızla sürdürüyoruz. Bugün; Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Maltepe, Bağcılar, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Sultanbeyli, Kartal, Esenler, Ataşehir, Beyoğlu Sütlüce, Okmeydanı ve Hacıhüsrev’de; İstanbul’un 39 ilçesinde çalışıyoruz. 2012’den bugüne geçen 10 yılda, İstanbul’da tam 600 bin konutumuzu yeniledik.” dedi.

Türkiye’de dönüşen konut sayısı 3 milyon

Türkiye genelinde ise 3 milyon konutu dönüştürerek 12 milyon vatandaşın hayatını güvence altına aldıklarını söyleyen Bakan Kurum, “Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu hızla dönüştürüyoruz.” diye konuştu.

Tozkoparan’da ilk etap konutları teslim edildi

Güngören Tozkoparan’a, Emlak Konut eliyle; 4 etapta, 110 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1399 konut ve 62 ticari üniteden oluşan, toplam 1461 bağımsız birim kazandırdıklarını aktaran Kurum, “İşte bugün de; birinci etapta, 141 konut, 3 işyerinin anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ederken; 55 bin metrekare alanda 270 konut, 10 işyeri ve sosyal donatılardan oluşan ikinci etabımızın temellerini hep birlikte atıyoruz.” dedi. Kurum, ardından 3’üncü ve 4’üncü etaplara başlayacaklarını söyledi.