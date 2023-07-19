İstanbul'da kiralık konutun metrekaresi yarı yarıya arttı: Tek gerileme Beşiktaş'ta

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle 'sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü' temmuz raporu yayınlandı.

Raporda, haziran ayındaki uzun bayram tatilinin konut piyasasının normal eğilimi dışında bir miktar yavaşlamasına sebep olduğu görüldüğü ifade edildi.

Rapora göre, konut talebi endeksi haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 6,3 düştü.

İstanbul’un ilçelerindeki altı aylık kiralık fiyat değişimleri şöyle:

Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen konutların satılık ilan sayısına oranının ülke geneli ile İstanbul’da artarken, Ankara ve İzmir’de düştüğü görüldü.

İstanbul ilçelerinde kira artışlarında gözlemlenen farklılaşmanın deprem riski algısının belirgin bir etkiye sahip olmadığını gösterdi.

Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren, kapatılan ilan yaşı geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyükşehirde arttı.