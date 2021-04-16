İstanbul'da konut kiraları son bir yılda yüzde 10,81 arttı

Gayrimenkul değeri, lokasyon veri analizi ve öngörüleri sunan Endeksa tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul’daki konut kiralarında son bir yılda yüzde 10,81 artış oldu. İstanbul genelinde konut metrekare kira bedelinin ortalama 17 TL olarak gösterildiği verilere göre, ortalama kira bedeli ise bin 667 TL.

En yüksek değer artışı Bayrampaşa’da

Endeksa'nın verilerine göre son bir yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilçeler arasında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt yer alıyor. Bayrampaşa’da konut kiraları son bir yılda yüzde 24, Beylikdüzü’nde yüzde 21, Şile’de yüzde 20, Başakşehir’de yüzde 20, Esenyurt’ta ise yüzde 18 yükseldi. İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli olarak belirtiliyor.

Faizsiz finansman yöntemiyle ev sahibi olmanın kolaylaştığını söyleyen Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış, kiracıların yıldan yıla artan kira bedellerini öderken birikim sahibi olmalarının zorlaştığını aktardı. Yenievim olarak sundukları ev alma seçenekleriyle yeterli birikimi olmayanların kendine ait bir eve sahip olmalarını kolaylaştırdıklarını dile getiren Çalış, "Ev sahibi olmak isteyen herkesi faizsiz finansman yöntemlerimizle ev sahibi yapıyoruz.” dedi.