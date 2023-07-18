İstanbul'da konutun metrekaresi 36 bin liraya çıktı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla

hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 877,9

seviyesinde gerçekleşti.

Mayısta konut fiyatları önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarken, önceki yılın aynı ayına göre

nominal olarak yüzde 103,6, reel olarak ise yüzde 45 oranında yükseldi.

Böylelikle konut fiyatlarında iki yılın en yavaş artışı kaydedildi.

En pahalısı İstanbul

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, mayısta sırasıyla yüzde 2,8, 5,6 ve 3,2 oranlarında arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 95,2, 113,2 ve 106,2 oranlarında yükseldi.

İstanbul'da bir evin metrekaresi 36 bin 4 liraya yükselirken, Ankara'da bu rakam 17 bin 647, İzmir'de 27 bin 89 lira oldu.

En yüksek yıllık artışın görüldüğü kentlerin başında (üstteki grafik) yüzde 135'le Zonguldak, Bartın ve Karabük geldi. Bu kentleri Trakya ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan izledi.

Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye kentlerinde şubat - mayıs endeksleri veri yetersizliği nedeniyle sabit kabul edildi.