İstanbul'dan çıkan yabancıyı İzmir’e çekiyor

02 Ekim 2019

Leyla İLHAN

Son yıllarda özellikle beyaz yakalıların birinci tercihi haline gelen İzmir, yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun sağladığı avantajlarla konut sektöründe yıldızını parlatıyor. İstanbul’a göre gayrimenkul projelerinde daha uygun fiyatlar sunması da yerli alıcı kadar yabancının da ilgisini çekti. Yabancının son 5 yılda İstanbul’da istediğini bulamadığını aktaran Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “500 bin dolara gayrimenkul alan şimdi, bunu 300 bin dolara satıyor. Dolayısıyla İstanbul hayal kırıklığı yarattı. Biz şirket olarak Dubai’de ve Avrupa’da yaptığımız çalışmalarla bu arayışta olan bu yabancılara yol göstermeye çalıştık” dedi.

Böylece yabancılara satışta ciddi artış yaşadıklarını aktaran Sancak, “Önceki dönemler yabancılara satışımız yüzde 5 iken bu yıl bu oran yüzde 35’e çıktı. Avrupa ağırlıklı bir alım var. Kanada’dan New York’tan. Yabancılar direksiyonu İzmir’e kırdı. Avrupalı hem kullanım hem yatırım amaçlı, körfezdekiler yatırım amaçlı alıyor” dedi. “İzmir’in fiyatları İstanbul ile kıyaslandığında henüz çok geride” diyen Sancak, ancak İzmir’de gayrimenkul fiyatlarının son yıllarda yaşanan sıkıntılardan dolayı İstanbul’da ve diğer büyükşehirler gibi kan kaybetmediğini kaydetti.

Sancak, önümüzdeki 1-2 yıl içinde ise İzmir’deki fiyatların artık 3-4 saatte ulaşabilen İstanbul’un fiyatlarına yaklaşarak, en azından yüzde 60’ı kadar yükseleceğini kaydetti. 2020 için şu andaki görüşmeleri hariç satışa çıkaracakları 3 projeleri olduğunu ifade eden Mesut Sancak, “Arsalar hazır, hatta iki tanesinin görselleri bile hazır. Bunlardan bir tanesi Gaziemir’de. 900 konutluk bir proje. Orada ciddi bir pazar var. Diğeri Alaçatı Reisdere bölgesindeki villa projemiz. 160 villalık projemize önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Çeşme Ardıç bölgesinde de yeni bir projeye başlıyoruz” dedi. Sancak, İstanbul›da ise Haramidere'de bir konut projesi planladıklarını söyledi.

“İşini doğru yapanlar öne çıktı”

Gayrimenkul sektörünün son birkaç yılda döviz fiyatlarında yaşanan iniş çıkışlı seyir ile enflasyon ve faizlerin yükselmesinden olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Mesut Sancak, “Bu dönemde piyasada bir arz fazlası oluştu. Sağlam adımlarla yol almayan irili ufaklı bazı firmalar sıkıntı yaşadı. 2011’de yüzde 92,18 seviyesini gören inşaat güven endeksi, 2019’un Ocak-Eylül dönemi ortalamasında yüzde 53,9’a kadar geriledi. Bu tür dönemler sektör adına kötü olmakla beraber faydalı yanları da var. İşler yolundayken görülmeyen sorunlar böyle zamanlarda belirginleşiyor. İşini doğru yapanla yanlış yapan net olarak görülüyor. Açıkçası söz konusu dönem bizim açımızdan son derece faydalı oldu” diye konuştu.