İtalyan şirketten İstanbul’a 3,7 milyar TL’lik konut yatırımı

Hamide HANGÜL

Uluslararası gayrimen­kul projeleri gelişti­ren Reportage Pro­perties, Türkiye kurduğu Re­portage Türkiye markasıyla İstanbul’da ikinci konut pro­jesinin adımını attı. Bahçeşe­hir’de 2,2 milyar TL yatırım­la hayata geçirdiği Sylvana İstanbul’dan iyi talep gören şirket, yine aynı bölgede 1,5 milyar TL yatırımla Afra Park Projesi’ne başladı. Şirket, söz konusu iki projeye 3,7 milyar­lık yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Projenin duyuruldu­ğu basın toplantısında konu­şan Reportage Türkiye CE­O’su Kemal Alamo, Reportage Properties’in bugün 12’si ta­mamlanmış toplam 46 proje­si bulunduğunu, geçen yıl 1,3 milyar dolar satış başarısına ulaşarak 10 milyar dolardan fazla değere sahip küresel bir gayrimenkul geliştirme fir­ması olduğunu söyledi.

Türkiye’de yatırım kararı aldık

Türkiye gayrimenkul paza­rının Reportage Properties tarafından yakın takipte ol­duğunu belirten Kemal Ala­mo, “Özellikle pandemi dö­neminde tüketici alışkanlık­larının villa tarzında bahçeli ev yönüne doğru evrilmesiy­le Türkiye’de yapılanma ka­rarı aldık. İlk projemiz, İtal­yan mimarisine uygun bir konseptle Bahçeşehir’de 44 bin metrekare alan üzerine 2,2 milyar TL yatırımla, 232 adet 4+1 formatta bahçeli sı­ra villalardan oluşan Sylvana İstanbul oldu. Geçen sene 1 milyar TL ciro hedefimizi aş­tığımız Sylvana İstanbul’un inşaatında yüzde 25’e eriş­tik ve yüzde 55’inin de satı­şını gerçekleştirdik. Projeyi, Aralık 2025 itibarıyla teslim etmeye başlayacağız” açıkla­masında bulundu.

İstanbul bölge merkezi olacak

İkinci projeleri Afra Park’ın 1,5 milyar TL yatırım­la yeni nesil 177 adet sıra ve müstakil villadan oluşacağını kaydeden Alamo “Projemiz­de 2+1’den 4+1’e kadar fark­lı büyüklüklerde villalar yer alacak. Projenin, yüzde 7’sini peyzaja ayırıyoruz. Metreka­resi ortalama 74 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduğumuz Afra Park’ta, inşaat çalışmalarına 2025 yılı itibarıyla başlamayı ve teslimleri de Aralık 2026’da gerçekleştirmeyi hedefliyo­ruz” diye konuştu.

Reportage Türkiye olarak yakın zaman­da İstanbul’u bölge merkezi hâline getireceklerini kayde­den Kemal Alamo “Portekiz ve Yunanistan’da geliştirece­ğimiz projelerin operasyon merkezi olarak İstanbul’u konumlandıracağız. Yabancı yatırımcıların da yönünü ye­niden Türkiye’ye çekecek şe­kilde operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye’de yeni konut proje­leri için de çalışmalara baş­ladık. 2-2,5 yılda 4,1 milyar TL yatırım değerine sahip iki proje planlıyoruz” dedi.