İtalyan şirketten İstanbul’a 3,7 milyar TL’lik konut yatırımı
Uluslararası gayrimenkul projelerine imza atan Reportage Properties, Reportage Türkiye markasıyla İstanbul’da konut projeleri geliştiriyor. Bahçeşehir’de 2,2 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği Sylvana İstanbul projesinden iyi talep gören şirket, aynı bölgede 1,5 milyar TL'lik yatırımla Afra Park Projesi’ne başladı.
Hamide HANGÜL
Uluslararası gayrimenkul projeleri geliştiren Reportage Properties, Türkiye kurduğu Reportage Türkiye markasıyla İstanbul’da ikinci konut projesinin adımını attı. Bahçeşehir’de 2,2 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği Sylvana İstanbul’dan iyi talep gören şirket, yine aynı bölgede 1,5 milyar TL yatırımla Afra Park Projesi’ne başladı. Şirket, söz konusu iki projeye 3,7 milyarlık yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Projenin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Reportage Türkiye CEO’su Kemal Alamo, Reportage Properties’in bugün 12’si tamamlanmış toplam 46 projesi bulunduğunu, geçen yıl 1,3 milyar dolar satış başarısına ulaşarak 10 milyar dolardan fazla değere sahip küresel bir gayrimenkul geliştirme firması olduğunu söyledi.
Türkiye’de yatırım kararı aldık
Türkiye gayrimenkul pazarının Reportage Properties tarafından yakın takipte olduğunu belirten Kemal Alamo, “Özellikle pandemi döneminde tüketici alışkanlıklarının villa tarzında bahçeli ev yönüne doğru evrilmesiyle Türkiye’de yapılanma kararı aldık. İlk projemiz, İtalyan mimarisine uygun bir konseptle Bahçeşehir’de 44 bin metrekare alan üzerine 2,2 milyar TL yatırımla, 232 adet 4+1 formatta bahçeli sıra villalardan oluşan Sylvana İstanbul oldu. Geçen sene 1 milyar TL ciro hedefimizi aştığımız Sylvana İstanbul’un inşaatında yüzde 25’e eriştik ve yüzde 55’inin de satışını gerçekleştirdik. Projeyi, Aralık 2025 itibarıyla teslim etmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.
İstanbul bölge merkezi olacak
İkinci projeleri Afra Park’ın 1,5 milyar TL yatırımla yeni nesil 177 adet sıra ve müstakil villadan oluşacağını kaydeden Alamo “Projemizde 2+1’den 4+1’e kadar farklı büyüklüklerde villalar yer alacak. Projenin, yüzde 7’sini peyzaja ayırıyoruz. Metrekaresi ortalama 74 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduğumuz Afra Park’ta, inşaat çalışmalarına 2025 yılı itibarıyla başlamayı ve teslimleri de Aralık 2026’da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Reportage Türkiye olarak yakın zamanda İstanbul’u bölge merkezi hâline getireceklerini kaydeden Kemal Alamo “Portekiz ve Yunanistan’da geliştireceğimiz projelerin operasyon merkezi olarak İstanbul’u konumlandıracağız. Yabancı yatırımcıların da yönünü yeniden Türkiye’ye çekecek şekilde operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye’de yeni konut projeleri için de çalışmalara başladık. 2-2,5 yılda 4,1 milyar TL yatırım değerine sahip iki proje planlıyoruz” dedi.