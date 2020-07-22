İthalatın 4 katı ihracat hedefliyorlar

22 Temmuz 2020

Leyla İLHAN-İSTANBUL

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, pandemi sonrası yaşanan global değişikliklerin Türkiye’nin gelişimini olumlu etkileyeceğine, bu süreçte proaktif, hazırlıklı ve tedbirli olmak gerektiğini söyledi. Küçükoğlu, “Türkiye, küresel anlamda daha stratejik, daha güçlü bir ülke olma yolunda önemli bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Hem bulunduğumuz coğrafyada hem de dünya ihracat pazarında öne çıkan ülkelerle rekabetimizi sürdürürken bu zorlu dönemi lehimize çevireceğimize inanıyoruz” dedi. Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin, bugün ithalatının 3 misli ihracat yaparak ülkenin gelişimine kritik fayda sağladığını aktaran Küçükoğlu, “Hedefimiz, Covid-19 sonrası 5 yıllık süreçte ithalatın 4 misli ihracat seviyesine ulaşmak ve ülkemize sağladığımız cari fazlayı artırmaktır. Çünkü bu potansiyele sahibiz” diye konuştu.

En büyük pazarı AB ülkeleri

Tayfun Küçükoğlu, Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin yüksek ihracat gerçekleştirdiği dönemde mevcut pazarlarının başında Irak, Suriye, Libya, Mısır, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’nın geldiğini ancak bu ülkelere yönelik ticarette, ekonomik ve siyasi konjonktür nedeniyle gerileme yaşandığı için mevcut pazarlarda toplam ihracatın azaldığını söyledi. Bu gelişmelerin etkisiyle sektör olarak daha fazla Avrupa ülkelerine, Amerika kıtasının kuzey ülkelerine, Sahraaltı Afrika’ya, Asya ve Uzak Doğu gibi yeni pazarlara açılmaya başladıklarını ifade eden Küçükoğlu, AB ülkelerinin bugün en büyük ihracat pazarları haline geldiğini kaydetti.

Yanlış anlaşılma düzeltildi, iklimlendirme de hareket başladı

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, pandemide çok fazla gündeme gelen iklimlendirme sistemine ilişkin de konuştu. İklimlendirme sektörünün 2020 yılına iyi başladığını ancak ikinci çeyrekte mart-nisan ayında işlerin çok durgunlaştığını kaydeden Küçükoğlu, “COVİD-19 salgını sürecinde otel, fabrika, alışveriş merkezi, hastane, ofis ve benzer yapıların havalandırma sistemleri çok konuşuldu. Bütün dünyada, birçok alanda olduğu gibi klima sistemlerine olan hassasiyet de yükseldi. Ancak bir yapının temiz havayla havalandırılmasının çok önemli hale gelmesi, yeni bir alan yarattı. Öncelikle kamuoyunda havalandırma sistemleri ile ilgili oluşan yanlış anlaşılan konular düzeltilince mayıs ayından itibaren toparlanma gerçekleşti. Bu alanda genel olarak sektörde inovatif çalışmaların arttığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Hazirandan itibaren hızlı toparlanma başladı

Küçükoğlu, pandemi nedeniyle 2020’nin nisan ayında 22 alt sektörün 20’sinde üretimin bir önceki yıla göre azaldığını, sadece birleştirilmiş parke yer döşemeleri ile seramik kaplama malzemeleri gibi 2 sektörde üretimin arttığını söyledi. Mayıs ayında ise sektöre bu etkinin kısmen yansıdığını ifade eden Küçükoğlu şöyle konuştu: “Fakat inşaat sektörüne ait haziran ayı verileri, sektörün iktisadi faaliyetlerin açılması ile hızlı bir geri dönüş yaptığını gösterdi. Talep yetersizliği haziran ayında geriledi. Finansman sorunları da hafifledi. Hem mevcut iş seviyesi hem de yeni alınan siparişler önemli ölçüde arttı. Sosyal hayata planlı ve kontrollü bir geri dönüş başladı. İnşaat sektörü de tüm bu gelişmelerden olumlu etkilendi ve verileri itibarıyla hızlı bir toparlanma yaşadı. Dolayısıyla inşaat malzemeleri sanayisinin de bu toparlanmadan olumlu etkilenmesini, haziran verilerine bu pozitif gelişmelerin yansımasını ve inşaat malzemesi sanayisinin tüm alt sektörlerinin bundan faydalanarak büyümesini bekliyoruz.”

İhracata odaklandılar

Sektörlerinin bu süreçte odaklandığı alanların başında ise ihracat geldiğini kaydeden Küçükoğlu, “Açılan sınırlar ve nispeten rahatlayan lojistik süreçlerle azalan ihracat performansımızı en hızlı şekilde toparlanmasına gayret edeceğiz. İç pazarda ise özellikle devlet destekleri ile yenileme pazarının hareketlenmesi bekleniyor. Üreticiler olarak iç pazarı daha fazla hareketlendirmek üzere yapılabilecekler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.