İzmir konut sektöründe arsa üzerinden yeni model
Konut fiyatları ile gelirler arasındaki makasın açılması, konuta erişimde arsa üzerinden aşamalı modelleri gündeme taşıyor.
İzmir’de yeni yatırım stratejisini açıklayan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, şirketin yeni dönemde mülkiyet, yatırım ve proje sorumluluğunu doğrudan üstlendiği projelere odaklanacağını açıkladı. Öztürk, bu kapsamda bazı projelerin arsa ve taahhütlerinin yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırımla şirket bünyesine alındığını söyledi.
Bülent Öztürk, Dikili, Beypazarı, Çanakkale ve Assos başta olmak üzere daha önce pazarlaması yapılan bazı projelerde arsaların satın alındığını, proje taahhütlerinin de devralındığını belirtti. Yeni dönemde yatırımcısı olmadıkları projelerde yer almayacaklarını ifade eden Öztürk, “Müşterimize bir söz veriyorsak, bu sözün arkasında mülkiyetimiz, sermayemiz ve kurumsal sorumluluğumuz bulunmalı” dedi. Şirketin uyguladığı aşamalı konut modelinde müşterinin doğrudan bitmiş konut satın almak yerine öncelikle arsa sahibi olduğu belirtiliyor.
Arsanın kalan bölümünün müteahhide kat karşılığı verilmesiyle proje tamamlanırken, müşteri süreç sonunda sahip olduğu arsa payına karşılık gelen konuta ulaşmayı hedefliyor. Öztürk, aylık geliri 75 bin ile 150 bin TL arasındaki beyaz yakalıların yüzde 81’inin geleneksel yöntemlerle önümüzdeki 10- 15 yıl içinde ev sahibi olabileceğine inanmadığını belirterek, konut erişiminde alternatif modellerin önem kazandığını söyledi. Öztürk, şirketin 2025’te yüzde 107, 2026 Haziran itibarıyla ise yaklaşık yüzde 40 büyüdüğünü kaydetti