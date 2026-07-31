İzmir konut sektöründe arsa üzerinden yeni model

İzmir’de yeni yatırım stratejisini açıklayan arsaVev Yönetim Ku­rulu Başkanı Bülent Öztürk, şir­ketin yeni dönemde mülkiyet, yatırım ve proje sorumluluğunu doğrudan üstlendiği projelere odaklanacağını açıkladı. Öztürk, bu kapsamda bazı projelerin ar­sa ve taahhütlerinin yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırımla şir­ket bünyesine alındığını söyle­di.

Bülent Öztürk, Dikili, Beypa­zarı, Çanakkale ve Assos başta olmak üzere daha önce pazarla­ması yapılan bazı projelerde ar­saların satın alındığını, proje ta­ahhütlerinin de devralındığını belirtti. Yeni dönemde yatırım­cısı olmadıkları projelerde yer almayacaklarını ifade eden Öz­türk, “Müşterimize bir söz veri­yorsak, bu sözün ar­kasında mülkiyeti­miz, sermayemiz ve kurumsal sorum­luluğumuz bulun­malı” dedi. Şirketin uyguladığı aşama­lı konut modelinde müşterinin doğru­dan bitmiş konut satın almak ye­rine öncelikle arsa sahibi olduğu belirtiliyor.

Arsanın kalan bölü­münün müteahhide kat karşılığı verilmesiyle proje tamamlanır­ken, müşteri süreç sonunda sa­hip olduğu arsa payına karşılık gelen konuta ulaşmayı hedefli­yor. Öztürk, aylık geliri 75 bin ile 150 bin TL arasındaki beyaz ya­kalıların yüzde 81’inin gelenek­sel yöntemlerle önümüzdeki 10- 15 yıl içinde ev sahibi olabilece­ğine inanmadığını belirterek, konut erişiminde alternatif mo­dellerin önem kazandığını söyle­di. Öztürk, şirketin 2025’te yüz­de 107, 2026 Haziran itibarıyla ise yaklaşık yüzde 40 büyüdüğü­nü kaydetti