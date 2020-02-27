İzmir'de 62 adet kamu konutu satılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 62 adet kamu konutu ihale ile satılacak.
Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 62 adet meskenin satış ihalesi 12 Mart 2020 tarihinde saat 14:00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İzmir adresindeki Ana Hizmet Binasının 3. katında bulunan 309 nolu Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.
İlan detayları için tıklayınız
* Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.