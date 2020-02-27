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İzmir'de 62 adet kamu konutu satılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 62 adet kamu konutu ihale ile satılacak.

İzmir'de 62 adet kamu konutu satılıyor
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Balçova, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 62 adet meskenin satış ihalesi 12 Mart 2020 tarihinde saat 14:00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İzmir adresindeki Ana Hizmet Binasının 3. katında bulunan 309 nolu Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

İlan detayları için tıklayınız

* Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.

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